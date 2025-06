FINALIZÓ PROCESO DE SELECCIÓN DE CONCURSO SIRSD-S DEL SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO (SAG)

En el marco del Concurso SIRSDS N°1, año 2025, que busca fomentar prácticas sustentables en suelos agropecuarios de la región, SAG Magallanes informa que ya se encuentran publicadas tanto la lista de selección definitiva como la lista de espera de los planes de manejo recepcionados, las que están disponibles en las oficinas sectoriales del Servicio y en la web institucional.

Al respecto, desde la dirección regional de SAG Magallanes, recalcaron la importancia de que las personas que resultaron seleccionadas ejecuten las labores comprometidas en el plan de manejo, dentro de los plazos establecidos y cumpliendo con la ubicación, la cantidad y las especificaciones técnicas establecidas para la labor, a fin de que la recepción, certificación favorable y, por ende, el pago del incentivo se realice de manera expedita.

Igualmente, y a fin de optimizar y reasignar oportunamente los recursos disponibles entre los y las postulantes que se encuentran en lista de espera, SAG hace un llamado a todos/as quienes resultaron seleccionados/as y que no deseen acogerse al beneficio del SIRSD-S, a comunicarse con el Servicio y presentar su renuncia al incentivo, por escrito, a través del correo electrónico [email protected] , con copia a [email protected] , hasta el día 06 de julio de 2025.

No manifestar por escrito la renuncia dentro del plazo máximo establecido (06 jul 25), significará la aceptación del beneficio y la obligación de cumplir con la ejecución del plan de manejo, el cual deberá ejecutarse ajustándose a los términos en los que fue presentado y seleccionado, especialmente en lo que se refiere al tipo de labor, cantidad, ubicación, fecha de ejecución y las especificaciones establecidas como nivel mínimo técnico. De manera consistente, quien no desista formalmente al beneficio en el plazo indicado y no cumpla con la ejecución del plan de manejo seleccionado, será objeto de la sanción contemplada en la Ley.

Por lo anterior, SAG Magallanes recomienda a los titulares de los planes de manejo seleccionados, que de presentarse cualquier imprevisto o duda, antes o durante la ejecución de la labor, efectúen las consultas pertinentes al operador u operadora responsable de la elaboración del plan de manejo o, directamente, con los funcionarios y funcionarias del Servicio.

Para conocer los resultados de los planes de manejo seleccionados y en lista de espera, visite el enlace https://www.sag.gob.cl/ambitos-de-accion/concursos-sirsd-s-temporada-2025

