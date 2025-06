INFORME COMERCIAL: 6.228 EMPRESAS REGISTRAN EXPORTACIONES EN ENERO-MAYO 2025, SU MAYOR NIVEL HISTÓRICO PARA EL PERÍODO

"En un escenario global desafiante, marcado por tensiones comerciales, más de 6.200 empresas chilenas han mantenido e incluso ampliado su presencia en los mercados internacionales, demostrando resiliencia y capacidad de adaptación", comentó la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Claudia Sanhueza.

Entre enero y mayo de 2025, un total de 6.228 empresas nacionales registraron exportaciones, creciendo 1,5% con respecto al mismo período de 2024 y alcanzado el mayor número desde que se tiene registro, según el adelantó del Informe Comercial Mensual elaborado por la Dirección de Estudios de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales (SUBREI), con datos del Banco Central y del Servicio Nacional de Aduanas.



De estas empresas, 703 exportaron por primera vez en 2025, sumando en su conjunto envíos por cerca de US$ 127 millones. En su oferta destacan servicios, cerezas frescas, kiwis, castañas, carne de ovinos, ciruelas deshidratadas, jibias, ciruelas, algas, uvas, manzanas, cebollas, nueces y arándanos, entre otros. El 89% de sus embarques se dirigió a los destinos con los cuales Chile tiene en vigor Acuerdos Económicos Comerciales, entre ellos destacaron la Alianza del Pacífico, China, Mercosur, Estados Unidos, la Unión Europea e India.



La subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Claudia Sanhueza, destaca que "en un escenario global desafiante, marcado por tensiones comerciales, más de 6.200 empresas chilenas han mantenido e incluso ampliado su presencia en los mercados internacionales, generando más de 1 millón de empleos y demostrando resiliencia y capacidad de adaptación. Además, contar con más de 700 nuevas empresas exportadoras en lo que va del año es un logro significativo, fruto del trabajo coordinado entre el sector público y los sectores productivos de todas las regiones del país. Nuestro desafío es seguir apoyándolas para que continúen viendo en el mundo una fuente de crecimiento".



Por región, en los primeros cinco meses de 2025, un total de 4.136 de las exportadoras del país dirigieron su oferta de bienes y servicios a América Latina, 1.862 a América del Norte, 1.833 a Europa y 1.602 a Asia y Oceanía. Por su parte 253 empresas han exportado a Medio Oriente y 180 a África.



A nivel de rubros, 3.465 empresas exportaron manufacturas, 1.431 embarcaron productos agropecuarios y 869 empresas prestaron servicios al exterior. Otros rubros destacados en cuanto a cantidad de empresas con envíos al exterior fueron los vinos (315), la pesca y acuicultura (293), la industria forestal (235) y la minería (196). Y por tamaño de empresa, 2.640 son grandes compañías exportadoras; 2.532 pequeñas y medianas (pymes), y 350 microempresas.



Suben monto de bienes y servicios

Al igual que el número de empresas exportadoras, el monto de los envíos al exterior registraron en enero-mayo de 2025 un alza de 6% respecto a igual período del año pasado, alcanzando los US$ 44.527 millones (el mayor valor para un período similar desde que existen registros).



Por sector, los envíos de la minería escalan hasta los US$ 24.479 millones, anotando un alza del 7% en comparación con igual período del año 2024, de la mano del dinamismo que exhiben los embarques de concentrados de cobre, oro y concentrado de molibdeno, que compensaron la baja de las exportaciones de carbonato de litio.



El sector de las frutas frescas anotó embarques al exterior por US$ 5.220 millones, presentando un incremento del 1,0% con respecto a igual período del año anterior. Además de las cerezas, otras frutas frescas que sustentan el dinamismo del sector en la actual temporada son las paltas, nectarines, manzanas, kiwis, limones, zarzaparrillas, granadas y cranberries. En cuanto a los frutos secos, el rubro acumula embarques por US$ 158 millones, anotando un alza del 71,5% frente a los cinco primeros meses de 2024, ante el fuerte avance de los embarques de avellanas, nueces y castañas.



Las ventas al exterior de la industria de los alimentos mantienen su impulso al alza, acumulando US$ 5.800 millones (+11,4%). Este crecimiento se sustenta en las exportaciones de salmones y truchas congeladas, jibias congeladas, carne de ave congelada, mejillones en conserva, berries congelados, jugos de manzana, leche en polvo, puré de tomate, centolla congelada, jurel congelado, mantequilla y quesos, entre otros. Las exportaciones de vinos embotellados, en tanto, sumaron US$ 518 millones, anotando un alza del 1,2%, frente a los cinco primeros meses de 2025, impulsados por los embarques de los blends de vinos tintos y los blends de vinos blancos, ambos con denominación de origen. También al alza destacan las variedades sauvignon blanc, vermut, rosé, Chardonnay y espumosos.



La manufactura forestal totalizó en su conjunto embarques por US$ 2.642 millones, anotando un crecimiento del 3,8% frente a los cinco primeros meses del año 2024, ante mayores embarques de celulosa blanqueada y semiblanqueda de eucaliptus y de coníferas, maderas contrachapadas, perfiles, molduras, tableros, madera aserrada, bolsas de papel, toallas de papel, muebles, puertas y madera en plaquitas, entre otros productos del sector.



Por último, la industria metalmecánica y maquinarias, acumula embarques al exterior por US$ 1.055 millones, superando en 17,8% a los montos del período enero-mayo de 2024, de la mano del alza en los envíos de cables de cobre, bolas forjadas para molienda de minerales, remolcadores de alta mar, cajas de cambio y tapas de metal.



En el caso de las exportaciones de servicios, entre enero y mayo de 2025 se empinaron hasta los US$ 1.342 millones, lo que significó un alza de un 15,5%, en relación con el mismo periodo en 2024 y exhibiendo su mayor valor para un periodo similar desde que se tiene registro.



Durante el período de estudio, se realizaron 182 diferentes prestaciones de servicios, con 96 de ellas anotando un alza en comparación a 2024. Se destacan las alzas en servicios de asesoría en gestión administrativa de empresas, de asesoría en gestión de marketing, soporte logístico, diseño de software original y filmación de películas. Otros servicios destacados en el periodo son procesamiento de información, promoción y oferta de paquetes turísticos, suministro de infraestructura para operar tecnologías de la información, comisionista comercial y asesoría en tecnologías de la información.







Comunicaciones SUBREI

​