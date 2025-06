CONCEJAL JONATHAN CÁRCAMO DESTACA ENFOQUE DE LA CANDIDATURA DE WINTER: "MÁS ALLÁ DE LAS ENCUESTAS, LO CENTRAL ES LA ESCUCHA ACTIVA"

Esta mañana, en el programa "Buenos Días Región" de Polar Comunicaciones, el concejal de Punta Arenas, Jonathan Cárcamo Gómez, abordó diversos temas de interés comunal y político, destacando la importancia de la fiscalización, la unidad más allá de las ideologías y la proyección de la candidatura de Gonzalo Winter.

Respecto a la labor del concejo municipal, Cárcamo fue enfático en señalar que "no corresponde culpabilizar a otras instituciones del Estado como la DIPRES ni afirmar que la ley fue modificada para perjudicar a los municipios". Añadió que el concejo no condiciona su rol fiscalizador a intereses políticos o ideológicos: “Cuando hablamos de temas de comuna, no tiene que haber ningún tipo de diferencia ideológica. Son cosas que benefician a toda la comunidad sin distinción alguna”.

Sobre la candidatura del diputado Gonzalo Winter, Cárcamo abordó el impacto de las encuestas, relativizando su peso: “Nuestro candidato ha manifestado que las encuestas no necesariamente marcan una brújula; pueden ser un dato diagnóstico temporal”. En ese sentido, destacó que “más allá de las encuestas, la escucha activa es lo que hemos intentado posicionar desde nuestro espacio político”.

Frente a las críticas que Winter ha dirigido hacia ciertos espacios del gobierno, Cárcamo defendió esa postura como parte del ejercicio democrático: “Cuando se hacen críticas dentro del mismo sector, no se debe ver como algo negativo, sino como una forma de mejorar”. Además, valoró del gobierno actual su "capacidad de escucha", aspecto que, aseguró, la candidatura de Winter busca proyectar y mantener.





​



​