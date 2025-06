EVELYN MATTHEI DETALLA PLANES PARA COMBATIR EL COMERCIO ILEGAL Y EL CRIMEN ORGANIZADO: “ES HORA DE RECUPERAR EL ORDEN, LA JUSTICIA Y LA TRANQUILIDAD PARA TODOS”

​La precandidata presidencial Evelyn Matthei detalló este jueves las medidas para combatir las mafias que controlan el comercio ilegal y el crimen organizado.



“Se acabó la vista gorda al narco disfrazado de comerciante. Tenemos que atacar a las bandas ilegales desde arriba y proteger a quienes trabajan y pagan impuestos. Tenemos que enfrentarlo con inteligencia, con cooperación internacional y con decisión política real. Con mano dura, de hierro”, dijo Matthei.



“Lo digo con orgullo: en Providencia marcamos el camino. Hicimos el trabajo que otros no se atrevieron a hacer. Y les digo: en nuestro futuro gobierno, voy a llevar esa misma convicción a todo Chile”, agregó la exalcaldesa, quien estuvo acompañada por representantes de su equipo de seguridad: el ex director nacional de Gendarmería, Christian Alveal; el ex subdirector de Carabineros Esteban Díaz; y el ex contraalmirante de la Armada, Roberto Macchiavello.





La precandidata propuso blindar las fronteras, puertos y caletas, construyendo 240 km de barreras físicas con vigilancia permanente con drones, sensores y cámaras. Además, reforzará la presencia fiscalizadora permanente en zonas críticas y modernizará el sistema de Aduanas con tecnología avanzada, incluyendo escáneres fijos y móviles en los principales puertos del país, drones de largo alcance, cámaras térmicas y radares para monitorear caletas y costas.





Por otro lado, se enfatizó el fortalecimiento de la investigación para perseguir el patrimonio y el corazón del crimen, creando equipos especializados para investigar el lavado de activos y el financiamiento del narcotráfico. Se implementará un decomiso efectivo de los bienes de las bandas criminales y una Política Nacional de Inteligencia del Estado, enfocada en una coordinación real y efectiva entre Carabineros, PDI, fiscales y Aduanas. Además, se planteó la persecución de delitos como la venta ilegal de cigarrillos y medicamentos, ya que estos son parte del negocio del crimen organizado.



Matthei también destacó la necesidad de una mayor presencia policial en barrios y ferias, y una estrecha coordinación con los municipios para ordenar el comercio en las calles. Se entregará mayor protección a jueces, fiscales y gendarmes que enfrentan amenazas del crimen organizado, brindándoles respaldo total del Estado. También se garantizará la seguridad para quienes trabajan y pagan impuestos, con protección al comercio, la industria y las rutas, recuperando cada rincón del país para los ciudadanos honestos.



“Estas medidas son sólo el comienzo de un cambio profundo en la forma en que enfrentaremos los desafíos de seguridad en Chile. Es hora de recuperar el orden, la justicia y la tranquilidad para todos”, concluyó Matthei.