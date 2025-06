CONSEJERO RODOLFO ARECHETA BALETA POR PEDZE: “LOS PROYECTOS TIENEN QUE SER LOS QUE LA REGIÓN O LOS HABITANTES DE LA REGIÓN PRIORICEN”

En una extensa entrevista esta mañana en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, el Consejero Regional Rodolfo Arecheta Baleta abordó diversos temas de actualidad nacional y regional, poniendo especial énfasis en la discusión en torno al Plan Especial de Zonas Extremas (PEDZE).

En relación con este instrumento de planificación y financiamiento, Arecheta fue enfático: “Es un compromiso de financiamiento a zonas extremas, depende del presupuesto, no es que venga sí o sí, no es que esté asegurada esa plata”. Cuestionó además el proceso llevado a cabo por el Gobierno Regional, señalando que “el gobierno regional no cumplió con el debido proceso de participación ciudadana”.

Respecto al rol del Consejo Regional en la aprobación del plan, expresó su molestia ante interpretaciones limitadas: “Nosotros como CORE le dijimos al gobernador que cumpla el reglamento”, y agregó: “He escuchado esa interpretación de que nosotros solo podemos aprobar, es media disparatada, porque nos presentan el plan si solo se va a aprobar”.

Reforzando su posición, el consejero sostuvo: “Los proyectos tienen que ser los que la región o los habitantes de la región prioricen”, y criticó algunas iniciativas que considera poco realistas: “Tenemos algunos proyectos que están fuera de la realidad como el túnel debajo del Estrecho”.

Pese a sus críticas, se mostró abierto a considerar propuestas más sensatas: “Lo podríamos rechazar, pero yo entiendo que el gobernador sí se abrió a recibir proyectos de otra naturaleza”, concluyendo que “si vienen proyectos que son en beneficio de la región y no estas cosas raras que se le ocurren al gobernador, la mirada va a ser positiva, cuando va en beneficio de la región no tendríamos por qué oponernos”.





