ENCARGADOS DE TECNOLOGÍA DEL SLEP MAGALLANES PARTICIPARON EN PROGRAMA DE FORMACIÓN ORGANIZADO POR LA DEP Y GOOGLE FOR EDUCATION

​En el encuentro nacional de tecnología para la educación pública que se efectuó esta semana en Santiago, los encargados de tecnología de los servicios locales participaron en una jornada intensiva de capacitación que lideró el equipo de Google for Education Sur América y que organizó la Dirección de Educación Pública (DEP).



Durante el encuentro, los participantes conocieron con detalle las herramientas de Workspace de Google, sus actualizaciones, y cómo aprovecharlas en beneficio de los establecimientos educacionales, especialmente en las Unidad de Apoyo Técnico Pedagógico (UATP) de los SLEP. Desde Magallanes viajaron los funcionarios de la Unidad de Informática del SLEP Andrea Alvarado y Matías Torres.



Jonathan Miranda, jefe del Subdepartamento de Tecnología de la Información de la DEP, informó que el acuerdo con Google “tiene como finalidad brindar acompañamiento a los docentes en el proceso de transformación digital, optimizando el uso de las herramientas de Google for Education en el aula para fomentar clases innovadoras y dinámicas.



Agregó que “el convenio permitirá establecer y fortalecer políticas de seguridad de la información para el ámbito educativo. La meta es dotar a los estudiantes chilenos de recursos de apoyo para su formación y, de este modo, establecer a Chile como un referente regional en la transformación digital educativa”.



Por su parte, Alessandro Leal, Head of Google for Education South America, señaló que “tenemos un acercamiento muy grande con la DEP y los SLEP no sólo por el uso de nuestros servicios, sino porque estamos haciendo un trabajo colaborativo en temas técnicos y pedagógicos, además de realizar entrenamientos a los docentes para llevar la tecnología a la sala de clases”.



Leal destacó que “en Chile estamos trabajando en la implementación de los Servicios Locales, por eso nuestra idea es llevar la tecnología a cada establecimiento educacional para que los estudiantes de la educación pública puedan tener las mismas oportunidades que tienen los del sector privado. Hoy la DEP, algunos SLEP y Google están proveyendo a las y los estudiantes un gran nivel de tecnología, la misma que tienen los mejores colegios de Chile, Colombia, Perú y Brasil”.



Libro digital para los SLEP



Durante la jornada se llevó a cabo la presentación del libro digital elaborado en colaboración entre Google for Education y el SLEP Colchagua, el cual funcionará en paralelo a la suite de Workspace para organizar clases, asistencias, eventos, entre otras actividades importantes que realicen los establecimientos educacionales.



Al respecto, Daniel Rebolledo, Google for Education Country Lead, indicó: “desde hace unos años hemos estado avanzando en un proceso de colaboración con la educación pública, en conformidad de colaborar con los SLEP en el proyecto de formación digital y gobernanza de datos que ellos están teniendo. En este proceso, ellos detectaron varias necesidades. Una de ellas el tener una administración centralizada de la información estudiantil con respecto a las calificaciones de los estudiantes, a la asistencia, a la información de los docentes, a las planificaciones, que son cruciales en la toma de decisiones pedagógicas y para así tomar decisiones a nivel local, y a nivel país para la mejora de la calidad de la educación”.



En ese sentido, Rebolledo explicó que brindaron acompañamiento y apoyo al SLEP Colchagua en la elaboración de un libro digital. “Ellos comenzaron el desarrollo de un software, un libro digital, y nosotros hicimos una pequeña alianza, donde le brindamos colaboración desde nuestros equipos desarrolladores para poder avanzar y para poder hacer más expeditos este trabajo. Hoy por hoy tenemos un producto terminado y que no solo será utilizado por este SLEP, sino que ellos con mucho cariño y solidaridad lo hicieron abierto y público para que todos los Servicios Locales del país aprovechen este sistema centralizado”, concluyó.