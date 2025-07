DIPUTADO BIANCHI VALORA AVANCE DEL PROYECTO QUE PERMITIRÁ A LAS POLICÍAS SOLICITAR LOS LISTADOS DE PASAJEROS DE LÍNEAS AÉREAS DE FORMA PREVENTIVA

​Aprobado en Comisión de Seguridad y listo para ser votado en la Sala de la Cámara durante la primera semana de agosto quedó del proyecto del diputado magallánico, Carlos Bianchi, que facultará a las policías requerir los listados de pasajeros de las líneas aéreas, para evitar el tránsito de delincuentes y que terminen llegando a la región.



Según aseguró Bianchi "No vamos a descansar, no vamos a dejar de trabajar para poder entregarle a la región de Magallanes todos los instrumentos, todas las leyes que sean necesarias para enfrentar la inseguridad que estamos viviendo en nuestro país,. Así como hemos tenido ya varias leyes de la República, hoy día avanza otro proyecto, el listado de pasajeros preventivo que debiera ser ley entre dos o tres meses más, después de la Sala y el trámite del Senado".



Bianchi valoró la iniciativa, que ha trabajado coordinadamente con otras autoridades de la región y que se sumará a las dos leyes de su autoría que están enfocadas en reforzar la seguridad del país y en particular de Magallanes "Lo importante es que va a haber por una parte los controles biométricos, por otra parte los controles de listados de pasajeros ex post, pero ahora se le ha agregado otra ley, otro proyecto donde las policías van a poder anticipadamente exigir los listados de pasajeros de quienes llegan a nuestra región. Este es un trabajo coordinado, la Gobernación, el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, el concejal Germán Flores para garantizarle a nuestra región de Magallanes que estamos haciendo todos los esfuerzos para poder tener mejor implementación y mejores controles".