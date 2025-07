EXPERTOS COINCIDEN EN NECESIDAD DE COMPATIBILIZAR SALMONICULTURA Y CONSERVACIÓN AMBIENTAL EN LA PATAGONIA

Un debate profundo sobre los desafíos y oportunidades para compatibilizar la actividad salmonera con la protección del medio ambiente marcó el segundo panel del Salmón Summit 2025, evento que reunió a representantes del mundo empresarial, académico y de la conservación para abordar el desarrollo sostenible de la Patagonia.

La economista y exsubsecretaria de Hacienda, María Olivia Recart, llamó a restablecer la confianza entre el Estado y el sector privado. “El Estado hoy se está pasando de rosca con la normativa porque no cree que las empresas puedan hacerlo bien. Esa es una pérdida de confianza que tenemos que restaurar”, afirmó. También advirtió sobre la falta de una visión oceánica de largo plazo. “No tenemos una proyección de nuestros océanos para los próximos 50 años. Estamos tarde”, señaló.

Por su parte, la presidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Susana Jiménez, destacó que la salmonicultura “genera empleo, innovación y cumple estándares de calidad tan altos como los del líder mundial”. En su análisis, planteó que la regulación debe avanzar con una mirada integral. “Debe considerar lo económico, lo social y lo ambiental, con metas que nos hagan crecer y no estancarnos como en la última década”, sostuvo.

Desde la perspectiva ambiental, Francisco Solís Germani, director del proyecto Patagonia Chilena de The Pew Charitable Trusts, puso el foco en la conservación de los ecosistemas. “Sin Patagonia no hay salmón. Y sin áreas protegidas saludables, no tenemos la Patagonia que conocemos”, indicó. Agregó que su organización promueve evidencia científica para generar políticas públicas que no dividan a los territorios. “No podemos permitir que este debate obligue a las comunidades locales a tomar bandos. La calidad de vida en el sur depende de la convivencia y el respeto”, puntualizó.

En tanto, el exministro de Medio Ambiente y actual director del Global Methane Hub, Marcelo Mena, relevó el rol de la ciencia en las decisiones estatales. “Cuando se creó el área marina protegida de Rapa Nui, hubo un respaldo técnico sólido. La evidencia es clave para ponderar impactos y avanzar”, dijo. Mena subrayó también que cualquier crecimiento debe tener una mirada de largo plazo que equilibre bienestar, empleo y protección ambiental.

El panel concluyó con un llamado transversal a diseñar políticas que permitan que la actividad acuícola coexista con ecosistemas saludables, proyectando una Patagonia viva y sostenible para las próximas generaciones.

Fuente: diariodepuertomontt.cl

