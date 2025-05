PABLO ZEBALLOS: "TENEMOS UNA OPORTUNIDAD ÚNICA DE HACER LA DIFERENCIA"

Hasta el Centro Cultural de Punta Arenas llegaron autoridades regionales y dirigentes vecinales para participar en el conversatorio "Entendiendo el nuevo crimen organizado", actividad organizada por la Dirección de Seguridad Pública del municipio, y que fue liderada por Pablo Zeballos, especialista en inteligencia, terrorismo internacional, amenazas emergentes y crimen organizado transnacional.

En primera instancia, los presentes escucharon atentamente la exposición del profesional en seguridad. Luego, tras un breve intermedio, presenciaron un panel de conversación con la participación de Zeballos, Carabineros, el subjefe del Departamento de Migraciones y Policía Internacional de Punta Arenas, y la directora de Seguridad Pública Municipal, Karen Rendoll.

El alcalde de la comuna destacó esta instancia de diálogo e indicó que es fundamental contar con políticas públicas de seguridad adaptadas a la realidad de cada ciudad. "Esta visión de que Chile es igual es totalmente falsa, y por eso la condición que tiene nuestra región requiere, por supuesto, una política pública diferente. Hemos esperado bastante tiempo sin ningún tipo de norma particular. Ahora recién contamos, con un esfuerzo importante, con la implementación de la ley de control biométrico. Pero hay que tener una visión global, y por eso ha sido fundamental este seminario, que permite ver cómo esto ya está presente en muchos países, cómo está en el norte de nuestro país, y esperamos que no llegue aquí. Por eso es una gran oportunidad —tal como lo dijo el diputado Carlos Bianchi— de descentralizar verdaderamente la política pública, pero no solo con un reclamo constante, sino con una propuesta permanente. Esto también tiene que ver con voluntad política".

Asimismo, agregó: "Esperamos, finalmente, que cuando tengamos esta propuesta y esta visión regional, también puedan ser consideradas por los actores nacionales, reconociendo que ahora contamos con un nuevo Ministerio de Seguridad Pública. Por eso, este es el momento justo para hacer algo distinto".

Respecto a su exposición y su visión sobre Punta Arenas, Pablo Zeballos indicó: "Punta Arenas es una ciudad, y una región además, donde la presencia del crimen organizado es algo relativamente novedoso, pero no así el contrabando y otras economías ilícitas. Por lo tanto, hay que prestar mucha atención. Este conversatorio representa una oportunidad muy interesante para observar cómo diferentes sensibilidades políticas coinciden en que este es un problema que debe anticiparse y abordarse".

Además, sostuvo: "Creo que tenemos una oportunidad única en esta región de hacer una diferencia y marcar un modelo de cómo deben hacerse las cosas, al menos para iniciar un diálogo y buscar soluciones en conjunto".

Sobre esta instancia, el diputado por Magallanes, Carlos Bianchi, recalcó la oportunidad que hoy tiene la región y la coordinación que se está logrando. "Más allá de la estrategia que Chile pueda tener en materia de seguridad, nosotros, los magallánicos, tendremos nuestra propia estrategia en paralelo. Para eso hemos encargado un estudio a personas expertas, que esperamos entregar en un tiempo prudente al ministro de Seguridad, de manera de contar, por un lado, con la estrategia nacional que se implementará en las regiones, y por otro, con una propuesta ajustada a nuestra propia realidad".

Finalmente, tanto en su presentación como en el panel de conversación, Zeballos destacó la importancia de contar con un Observatorio de Crimen Organizado Austral, lo que permitirá aportar nuevos insumos para la formulación de políticas públicas locales.





