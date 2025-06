MUNICIPIO ENTREGA NUEVAS SUBVENCIONES A CLUBES SOCIALES Y DEPORTIVOS

​ ​El Municipio de Punta Arenas entregó cerca de 7 millones de pesos en subvenciones a diez agrupaciones sociales y deportivas de la comuna, en el marco del programa de apoyo a organizaciones comunitarias.



El alcalde Claudio Radonich destacó que "fueron 10 los grupos beneficiados en esta oportunidad, con un monto cercano a los 7 millones de pesos. Hasta ahora, ya hemos apoyado a 148 grupos sociales en 2025. Hemos sido muy cuidadosos con el uso de los recursos de todos para que este aporte llegue a distintas organizaciones. Quizás no es el total que cada grupo solicita, pero sí es una colaboración importante para sus actividades, ya sea en el ámbito deportivo, recreativo, cultural, folclórico o con adultos mayores. Además, estas subvenciones siempre se aprueban de manera unánime por el Concejo Municipal. En estos años hemos aumentado considerablemente la cantidad de grupos beneficiados y también los montos asignados, cumpliendo siempre con la normativa vigente, de manera transparente y con el objetivo de seguir fortaleciendo a las organizaciones de nuestra comunidad".



En esta entrega fueron beneficiados: el Centro Monitores de Turismo del Adulto Mayor ($207.800), el Club de Adultos Mayores Los del Río ($600.000), el Club de Adulto Mayor Damas de la Patagonia ($211.884), el Club de Adulto Mayor Para que No me Olvides ($1.000.000), el Club de Adultos Mayores Amor y Amistad ($492.000), el Centro de Madres Manuel Bulnes ($399.545), el Club Selectivo Vanessa Mihovilovic Bonardi ($1.000.000), la Agrupación de Adultos Mayores Juan de Dios ($561.525), el Club Deportivo, Social y Recreativo Camilo Henríquez ($700.000) y el Club Deportivo Esencias ($750.000), sumando un total de $6.922.754 en aportes municipales.



Paola Oyarzún, representante del Club de Adulto Mayor Para que No me Olvides, explicó que este aporte será destinado a la compra de lanas y materiales para la confección de bufandas y ropa de cama, actividad que realizan junto a otras organizaciones. "Estamos muy contentos con este beneficio que nos permitirá seguir reuniéndonos, hacer actividades y mantenernos activos. Nos juntamos todos los martes durante todo el día y trabajamos en lana, artesanía y muchas otras cosas con las señoras", señaló.



Desde el ámbito deportivo, Luis Díaz Pérez, del Club Deportivo Camilo Henríquez, valoró el apoyo municipal y comentó que la subvención será utilizada para la compra de implementos deportivos como balones, uniformes y guantes. "Somos un club pequeño y este aporte nos ayuda muchísimo para seguir funcionando", afirmó.



En lo que va del año, la municipalidad ha distribuido más de 127 millones de pesos en subvenciones, como parte del presupuesto anual destinado a apoyar a las organizaciones sociales de Punta Arenas. ​