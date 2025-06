FORMACIÓN BLINDADA: SOLDADOS SE ESPECIALIZAN COMO CONDUCTORES DEL TANQUE LEOPARD 1V EN MAGALLANES

Con el firme propósito de fortalecer las capacidades operativas del personal militar y en medio de las australes pampas del extremo sur del país en la Región de Magallanes, se llevó a cabo una nueva versión del Curso Técnico en Operación del Sistema de Armas Leopard 1V – OME Conductor, instancia formativa que busca especializar en la conducción segura y táctica de este sistema de armas, pieza clave del poder blindado del Ejército de Chile.





En este participaron cabos que pertenecen al Curso Básico de Suboficiales del Arma de Caballería Blindada, cuya fase teórica se desarrolló en la Escuela de Caballería Blindada, y la fase práctica en dependencias de la 4ta. Brigada Acorazada “Chorrillos”.





Este curso tiene como objetivo capacitar a los efectivos en el dominio técnico, táctico y mecánico del tanque Leopard 1V, permitiéndoles operar el vehículo en condiciones de instrucción y combate, sobre distintos tipos de terreno y bajo condiciones adversas.





La formación contempla una malla curricular de 310 horas cronológicas, divididas en cuatro módulos secuenciales: Conceptualización General, Operación de Sistemas, Capacitación Específica, y Conducción y Mantenimiento





La metodología del curso combina instancias a distancia, semipresenciales y presenciales, asegurando un aprendizaje integral con énfasis en la práctica operacional. Durante la etapa práctica, los alumnos ejecutan maniobras de conducción real en caminos secundarios y campo traviesa, enfrentando escenarios complejos y simulando condiciones reales de combate.





Entre las competencias adquiridas, se encuentran la conducción táctica del vehículo blindado, el manejo de sistemas electrónicos y mecánicos, la ejecución de maniobras evasivas y el mantenimiento preventivo básico, junto con la identificación de fallas operacionales.





Para la Cabo Catalina Lepe L., esta experiencia ha sido más que una instancia de aprendizaje: “Este curso me ha enseñado a confiar en mis capacidades y me ha fortalecido tanto profesional como personalmente. Ser conductora del Leopard 1V es una gran responsabilidad y una oportunidad para demostrar que no existen barreras”.





El Cabo Sebastián Ojeda A. también destaca el nivel de instrucción recibido: “La experiencia ha sido exigente pero gratificante. El conocimiento técnico entregado y el compromiso del equipo instructor reafirman la preparación de nuestras fuerzas para operar con eficiencia este sistema de armas en cualquier escenario”.





El curso finalizó con una demostración práctica de conducción y maniobras en terreno, en presencia de autoridades militares e instructores especializados, consolidando el proceso de formación de una nueva generación de conductores blindados.





Fuente: ejercito.cl