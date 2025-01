MINISTRA TOHÁ ARRIBARÁ A COLCHANE PARA REFORZAR ESTRATEGIA DE SEGURIDAD FRONTERIZA

Este lunes en Iquique, región de Tarapacá, la ministra del Interior, Carolina Tohá, encabezó la segunda sesión de la Comisión de Alto Nivel para el Desarrollo del Corredor Bioceánico Vial (CBV). Esta iniciativa busca conectar los océanos Atlántico y Pacífico, fomentando el comercio y la integración entre Brasil, Paraguay, Argentina y Chile. Durante su estadía en la ciudad, también sostuvo un encuentro con vecinos para abordar la creación del nuevo Ministerio de Seguridad Pública, aprobado por el Congreso en diciembre pasado.

Mientras que este martes, la secretaria de Estado visitará la localidad de Colchane, ubicada en la zona fronteriza con Bolivia, para supervisar la implementación de un camión escáner del Servicio Nacional de Aduanas. Este equipo de alta tecnología, adquirido con recursos del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, permite escanear contenedores, camiones, buses y vehículos menores para prevenir el contrabando, el narcotráfico, la internación de armas y el tráfico de personas.

Respecto a esta herramienta, la Ministra afirmó que “va a significar un nuevo salto en el funcionamiento del paso fronterizo y una mayor capacidad de controlar, en este caso, las mercaderías para que no haya contrabando; no haya narco; no haya internación de armas; y no se escondan personas entre medio de la mercadería. Este equipo de alta tecnología va a ser una ayuda muy importante en ese sentido”.

Implementación de acuerdo de cooperación entre Chile y Bolivia



​En Colchane, Tohá también sostendrá reuniones con autoridades locales, Carabineros, la Policía de Investigaciones (PDI) y el Ejército de Chile. Estas instancias buscan preparar la implementación del protocolo de cooperación migratoria suscrito con Bolivia en diciembre, que comenzará a regir en febrero.

“El mes de febrero es clave para poner en práctica este acuerdo, y nosotros tenemos que estar preparados, anticipar todos los detalles, la logística, las coordinaciones para que esto funcione correctamente”, explicó la ministra.

El acuerdo permitirá el retorno de migrantes irregulares que ingresen al país por la frontera con Bolivia. Según lo estipulado, Carabineros y el Ejército podrán entregar a los migrantes detectados en una franja de 10 kilómetros desde la frontera a la PDI, para que sean derivados a las autoridades bolivianas.

En su agenda, la jefa de gabinete contempla reunirse con el alcalde de Colchane, Teófilo Mamani, y visitar la Subcomisaría de Carabineros de la comuna, donde se discutirán acciones conjuntas para fortalecer la seguridad en esta zona crítica.

Fuente: biobiochile.cl

