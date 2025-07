RICARDO HERNÁNDEZ DE INSTITUTO RES PUBLICA ANALIZA PRIMARIAS 2025: BAJA PARTICIPACIÓN, AUGE DE JARA Y SEÑALES DE DEBILITAMIENTO EN EL FRENTE AMPLIO

En el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el coordinador de Política y Sociedad del Instituto Res Publica, Ricardo Hernández, abordó los resultados de las elecciones primarias 2025, analizando su impacto y sorprendentes resultados.

Hernández indicó que “en un principio de la campaña no era tan esperable, pero sí en las últimas 2 semanas que se marcaba la tendencia, un alza en Jeannette Jara en cómo iba a quedar el podio; ahora, la magnitud de la participación y la magnitud de los votos, eso sí no se esperaba”. Añadió que “todos pensaban que la disputa iba a estar entre ellas dos pero no con esa magnitud de diferencia”.

Sobre la participación, advirtió que “la figura de que el chileno está buscando una figura más tradicional no se da en estas elecciones; una baja participación —en Magallanes en la primaria anterior votaron 18.000 personas— podríamos decir que hay un retroceso fervoroso en regiones a partidos del Frente Amplio y del socialismo democrático”. Hernández profundizó en el debilitamiento del Frente Amplio: “si se puede adelantar que hay un debilitamiento importante del Frente Amplio en sus figuras en regiones… el retroceso está en regiones, podría haber disminución de algunos escaños parlamentarios”.

Respecto a Jeannette Jara, Hernández destacó su notable desempeño: “todos creen que Jeannette Jara hizo muy buena campaña… desplegó una performance que mezclaba muy bien el pragmatismo político con el tema ideológico que es propio del Partido Comunista y ese juego lo hizo muy bien”. Asimismo, reflexionó sobre su carisma y estilo comunicacional: “su carisma, su forma de responder, calmada, la habilidad de responder preguntas difíciles sobre su posición sobre dictaduras o democracias distintas… ese debate sobre cuánto pesa el carisma del candidato, si se parece o no a Michelle Bachelet, puede haber ahí un nexo con gente de centro, es un debate que se puede dar en estos días; hay quienes que dicen que no, que es muy marginal que no se puede ver en votos, es algo que se está desarrollando”.





