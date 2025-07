SEREMI DE EDUCACIÓN Y SLEP MAGALLANES DESTACARON A ESTUDIANTES DE LA ESCUELA ELBA OJEDA GÓMEZ

​Antes de iniciar el periodo de vacaciones, las y los estudiantes de la Escuela Elba Ojeda Gómez, que rindieron el SIMCE de cuarto básico el año pasado, alcanzando destacados resultados en los Indicadores de Desarrollo Personal y Social, especialmente en el ámbito de Clima de Convivencia Escolar, fueron agasajados por sus importantes logros, con una visita del Seremi de Educación, Valentín Aguilera, y el encargado de Desarrollo Integral e Intersector de la Subdirección Apoyo Técnico Pedagógico del Servicio Local de Educación Pública, SLEP Magallanes, Sebastián Muñoz.



Los Indicadores de Desarrollo Personal y Social (IDPS), son un conjunto de índices que entregan información complementaria a los resultados de la prueba Simce y al logro de los Estándares de Aprendizaje. Fueron elaborados por el Ministerio de Educación, aprobados por el Consejo Nacional de Educación y dictados mediante Decreto Supremo. Así, estos indicadores amplían el concepto de calidad de la educación al incluir aspectos que van más allá del dominio del conocimiento académico, de acuerdo a los objetivos generales de la educación establecidos en la ley.



El seremi de Educación, Valentín Aguilera Gómez, dijo que “valoramos los resultados que ha obtenido la escuela Elba Ojeda Gómez del Servicio Local de Educación Pública. Nos hablan de una gestión relevante en materias de convivencia escolar, formación ciudadana y otros aspectos necesarios para construir un ambiente adecuado para el desarrollo de los aprendizajes en las comunidades educativas, los cuales son fundamentales para sostener condiciones de mejora educativa en el tiempo”, subrayó la autoridad regional.



Danitza Correa, directora del establecimiento educacional Elba Ojeda Gómez, indicó que “este reconocimiento es un premio al trabajo que se viene realizando de forma sistemática y comprometida de parte de todos los estamentos, porque somos una comunidad donde todos ponen su granito de arena para que nuestros niños vayan avanzando y desarrollándose en forma integral. Cuando hablamos de convivencia, no solamente lo hace el equipo convivencia, sino que lo hacen los profesores desde el aula, porque ellos son los primeros en atender a nuestros estudiantes cuando les pasa algo, cuando se sienten tristes, son los que más los conocen, los que más se involucran con ellos. Por lo tanto, reconozco este premio como un logro institucional”, en tanto mencionó que las familias participan activamente en el proyecto educativo de la escuela, que cuenta con docentes y asistentes muy comprometidos con las niñas y los niños.



El estudiante Ignacio Aravena, manifestó su satisfacción de pertenecer a la Escuela Elba Ojeda Gómez, porque “estoy seguro y me da mucha felicidad, puedo venir a la escuela de manera segura, si no hubiese convivencia sería todo un desorden y no podríamos jugar tranquilos”. Por su parte, la alumna, Renata Vásquez, expresó cómo se siente en la escuela: “Yo digo que es un lugar muy seguro, me gusta estar acá. Es un lugar pacífico, puedo estar con mis compañeros, a veces voy a la biblioteca. Igual me gusta aprender, estudiar”. Asimismo, comentó que “la convivencia escolar es muy importante porque si no estaríamos todos en conflicto. Igual digo que es importante porque hace que la escuela sea un lugar más seguro”.



Un modelo de Convivencia Escolar que impulsa el aprendizaje



Alejandro Sanhueza, encargado de Convivencia Escolar de la escuela expresó que “es muy importante que se visualice los logros que tienen nuestros estudiantes, sobre todo en el área de Convivencia Escolar, sin dejar de lado los logros del área académica, pero sí convivencia, que es uno de los ejes de la re-vinculación académica. Es fundamental que los chicos puedan sentirse seguros en nuestro establecimiento, que puedan compartir de buena forma, que los valores institucionales sean parte de ellos, de su día a día”.



En tanto, el docente añadió que esto es posible con mucho trabajo. “Esto no es un resultado de un día al otro, llevamos años trabajando en distintas áreas, potenciando también el trabajo con redes externas y dando confianza a los niños, yo creo que eso es, presentándose como persona cercana, no como un amigo, pero sí como una persona en la que los chicos puedan confiar y comentarnos cuando tienen alguna problemática”, ya que de ese modo, desde el establecimiento pueden actuar en la búsqueda de soluciones, remarcó.



La certeza de este logro trabajado con esfuerzo por la comunidad educativa de la Escuela Elba Ojeda Gómez se puede evidenciar al ingresar a sus instalaciones, donde es posible comprender que su gran potencial radica en enseñar desde la afectividad, allí donde es más fácil que el conocimiento florezca y se quede.