HUEVOS SIN TRAZABILIDAD Y PROPAGACIÓN SEXUAL DE PLANTAS: LAS PRIMERAS OBSERVACIONES A MEGAPROYECTO DE HIDRÓGENO VERDE EN MAGALLANES

Con una inversión estimada de US$ 16.000 millones, el proyecto de producción de hidrógeno y amoníaco verde impulsado por TotalEnergies H2 —a través de H2 Magallanes— se convirtió en el proyecto de mayor monto que haya ingresado al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).

La iniciativa busca levantar un complejo de escala industrial en la región de Magallanes, con el objetivo de producir amoníaco a partir de hidrógeno generado con electricidad eólica y agua de mar desalada.

Esta semana comenzaron a llegar las primeras observaciones de organismos con competencia ambiental.

Entre los servicios que más objeciones formularon —hasta el momento— están el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), la Corporación Nacional Forestal (CONAF) y el Servicio Nacional de Turismo (Sernatur).

Plan de recolección de huevos. El SAG cuestionó la solicitud del Permiso Ambiental Sectorial (PAS) 147, relativa a la recolección de huevos con fines de reproducción.

Según el organismo, “los contenidos técnicos y formales presentados […] no permiten acreditar que la recolección de huevos con fines de reproducción es adecuada para la especie”.

Entre los argumentos, el SAG destacó que “el objetivo es genérico y eminentemente conceptual”, y que “no se especifica el número de huevos/parejas reproductoras a capturar”.

Agregó que “el estado de las poblaciones es más bien referencial y no está descrito con el nivel de detalle suficiente que asegure que se cuenta con huevos/parejas reproductoras suficientes para que la medida sea viable sin generar nuevos impactos”.

Además, se indicó que “la metodología se basa en supuestos idealistas, por ejemplo, recolección de huevos en etapa similar de desarrollo”.

El SAG también cuestionó que “no se indica el lugar de captura y destino”, y que la captura podría tener “alcance regional” y el destino podría ser “cualquier otra vega o ambiente que cuente con las características requeridas”.

Finalmente, la entidad advirtió que “depender de la recolección de huevos de una población cuya actividad reproductiva no está bien definida transforma el plan de compensación en una búsqueda exploratoria, lo cual demuestra el alto nivel de incertidumbre no solo en la efectividad de la medida, sino en su mismo origen”.

Observaciones de la CONAF. La CONAF, por su parte, señaló que el diseño muestral definido por el titular para caracterizar las unidades vegetacionales no cuenta con los respaldos estadísticos necesarios.

“Se solicita al titular ampliar la información entregando lo siguiente: un análisis estadístico que valide el diseño muestral utilizado, incluyendo para cada unidad de vegetación, el cálculo del error de muestreo, el nivel de confianza, los índices de completitud y las curvas de acumulación de especies”.

También se requirió “entregar un protocolo detallado de colecta y propagación (sexual y asexual) de material vegetal, que incluya la identificación de áreas de colecta, métodos para asegurar la variabilidad genética, pruebas de viabilidad y protocolos de germinación y/o enraizamiento”.

Falta evaluación del paisaje marino. El Servicio Nacional de Turismo puso el foco en el componente paisaje, solicitando que se incorpore información faltante en el ámbito marino.

En su observación, indicó que “se solicita incorporar puntos de observación en el área marina, ya que estos no se presentan, pese a existir una unidad de paisaje definida en ella, denominada Bahía Posesión”.

Sernatur citó la “Guía de evaluación de impacto ambiental Valor paisajístico” del SEIA (2019), que establece que los puntos de observación deben ubicarse en sectores de mayor acceso para un observador cualquiera.

Incluyendo “vistas desde los principales ejes viales, vistas desde miradores panorámicos ubicados en caminos y senderos, en áreas urbanas […], en el caso de proyectos que se emplacen en el borde costero o en el mar, vistas desde el mar, teniendo en cuenta la intensidad media diaria del flujo de transporte náutico como dato indicador de la frecuencia de observadores”.

Organismos que no presentaron observaciones. En paralelo, varios organismos informaron que no presentarán observaciones por no existir afectación a sus competencias.

Entre ellos están el Ministerio de Bienes Nacionales, la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi), la Superintendencia de Servicios Sanitarios y la Superintendencia de Electricidad y Combustibles.

Lo que viene. Estas observaciones podrían implicar ajustes relevantes en la línea base ambiental y en las medidas de mitigación propuestas por la empresa titular.

Aunque aún queda plazo para que más organismos presenten sus objeciones o comentarios.

La cantidad de observaciones también definirá el ritmo que podrá tomar el proyecto dentro del SEIA, y si la mayor apuesta ambiental del país logrará sortear sus primeros obstáculos regulatorios sin contratiempos mayores.

Fuente: ex-ante.cl

