NUEVA ALIANZA DE AGUAS MAGALLANES PROMUEVE EL COMPROMISO CON BOMBEROS DE PUERTO NATALES

Un especial aniversario celebró la Primera Compañía de Bomberos de Puerto Natales, al cumplir 98 años. La institución, junto a Aguas Magallanes, concretó un importante convenio que permitirá a la comunidad apoyar con recursos económicos la invaluable labor que realizan.



Para Aguas Magallanes, este convenio representa en gran parte el compromiso que la sanitaria ha tenido durante 20 años con Puerto Natales, no solo en lo que concierne a garantizar un servicio de agua potable y alcantarillado, si no que también como actor relevante, aportando al fortalecimiento de las instituciones que hacen de la sociedad un lugar mejor.

Christian Adema Galetovic, gerente regional de Aguas Magallanes, destacó la invaluable labor que realiza Bomberos, siempre dispuestos a ayudar y de manera voluntaria. Por ello, la sanitaria dispuso su sistema de facturación gratuito y sin que genere ningún costo adicional para los clientes ni para bomberos. Importante también, el no pago del aporte, en ningún caso, afectará la continuidad del servicio del cliente.



"Cada emergencia atendida, cada hogar protegido y cada vida salvada son testimonio de quienes, sin esperar nada a cambio, ponen su vida al servicio de los demás. Sin embargo, detrás de cada llamado de auxilio, hay una institución que necesita recursos para mantenerse en pie, para seguir capacitando a sus voluntarios y para contar con el equipamiento necesario para actuar con eficacia y seguridad", enfatizó Christian Adema Galetovic.



Grany Gallardo, directora de la Primera Compañía de Bomberos de Puerto Natales, tras la firma del convenio, agradeció la iniciativa que Aguas Magallanes lleva adelante en beneficio del servicio que presta bomberos, e invitó a los vecinos a abrir las puertas de sus hogares para efectivamente hacer de esta campaña una gran oportunidad que finalmente beneficia a la comunidad.

A partir de ahora, los voluntarios tendrán la misión de invitar a los vecinos a ser parte de esta loable tarea con sus aportes voluntarios. ¿Cómo? Para poder colaborar, es necesario ser mayor de edad, completar un mandato (suscripción) de aceptación del aporte y adjuntar una boleta de Aguas Magallanes, entre otros. Estos antecedentes serán validados por el Cuerpo de Bomberos de Puerto Natales y posteriormente remitidos a Aguas Magallanes.



La recaudación se hará única y exclusivamente junto con el pago de la boleta de Aguas Magallanes, sea esto a través de los canales de pago presenciales o remotos que dispone la empresa, cuyo monto voluntario mensual, lo decide cada cliente y debe ser en múltiplos de 1.000 pesos en adelante (ejemplo: $1.000, $2.000, $5.000, $10.000, etc.). El aporte es absolutamente voluntario y no incide en el proceso de corte del suministro por deuda, si fuera el caso.



El aporte es mensual, por tanto, si no se paga la boleta de un mes, el dinero destinado a Bomberos se pierde y no se cobrará doble al mes siguiente.

Los clientes con subsidio también pueden aportar, ya que el subsidio es totalmente independiente del aporte a Bomberos de Puerto Natales.

La actividad protocolar contó con la presencia del superintendente del Cuerpo de Bomberos de Última Esperanza, Erik Oyarzo Márquez, el comandante de la institución, ejecutivos y colaboradores de la sanitaria y voluntarios del cuerpo de Bomberos.



Finalmente, el ejecutivo de Aguas Magallanes instó a la comunidad a contribuir con quienes, día y noche están listos para responder a nuestro llamado de emergencia. "Los invito a sumarse y convertirse en socios colaboradores de nuestros Bomberos de Puerto Natales. Juntos, empresa y comunidad, podemos hacer la diferencia", concluyó.