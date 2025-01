AGUAS MAGALLANES DIO A CONOCER CIFRA RECAUDADA DURANTE 2024 A TRAVÉS DE LA BOLETA

Sin duda alguna, la labor de Bomberos merece más que aplausos. No cualquiera entrega parte de su vida al trabajo voluntario en resguardo de la comunidad, muchas veces arriesgando su propia integridad, tiempo personal y horas de entrenamiento y trabajo. Por muchas razones más, la comunidad magallánica tiene la oportunidad de colaborar de manera concreta con la institución bomberil, realizando aportes voluntarios a través de la boleta de Aguas Magallanes.

En concreto, desde 2018 la sanitaria suscribió un convenio de colaboración, precisamente para acercar la labor de Bomberos a los vecinos, iniciativa que, a la fecha, ha despertado la solidaridad de poco más de 4 mil 600 clientes de Aguas Magallanes, aportando durante el 2024, $90 millones. Una cifra que abre un nuevo desafío para motivar a que más personas se sumen a esta noble causa y ayudar a sostener los altos costos que deben enfrentar mes a mes nuestros Bomberos.

Para ser socio colaborador solo debe contactarse con su compañía más cercana en Punta Arenas, Porvenir, o Puerto Williams y completar el mandato de aceptación del aporte que será incorporado a través de su boleta de agua. Para ello debe tener a mano la cédula de identidad e indicar el número de cliente. De esta forma el Cuerpo de Bomberos validará esta documentación y la remitirá a Aguas Magallanes.

La recaudación se realiza única y exclusivamente junto con el pago de la boleta de Aguas Magallanes, sea esto a través de los canales de pago presenciales o en línea, que dispone la empresa. El monto del aporte mensual voluntario, lo decide cada cliente, no constituye deuda acumulable en caso de no realizarse el aporte y debe ser en múltiplos de 1.000 pesos en adelante (ejemplo: $1.000, $2.000, $5.000, $10.000, etc.) y puede cesar cuando el cliente lo determine, realizando la solicitud en alguno de los centros de atención a clientes de Aguas Magallanes.

Es importante señalar que Aguas Magallanes ha puesto a disposición de Bomberos su sistema de facturación y recaudación completa y absolutamente gratis y no recibe comisión alguna por este servicio, cuyos montos recaudados son transferidos mes a mes a Bomberos. Dicho convenio fue autorizado por la Superintendencia de Servicios Sanitarios. Además, Bomberos cuenta con un equipo que podrá auditar internamente el ingreso de los fondos y su destinación.

