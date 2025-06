AGUAS MAGALLANES Y LA UMAG DESTACAN PRÁCTICA NO CONVENCIONAL DE ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN PARVULARIA

Con un balance muy positivo, Aguas Magallanes destacó el proceso de práctica no convencional, desarrollado por dos estudiantes de Pedagogía en Educación Parvularia de la Universidad de Magallanes, UMAG, quienes aportaron fortaleciendo metodológicamente las charlas sobre el ciclo del agua que la sanitaria realiza en jardines infantiles y primeros ciclos de enseñanza básica.

Las prácticas no convencionales, desarrolladas en el contexto de la industria sanitaria, representan un innovador enfoque en la forma de promover la educación ambiental, abordando temas clave para el cuidado del recurso hídrico, el correcto uso del alcantarillado y el respeto por el medio ambiente. "Enseñar de manera lúdica y didáctica cuáles son las fuentes de agua cruda, y el complejo proceso de producción y depuración, entre otras materias, ha sido un invaluable aporte de las estudiantes Amira Burgos Uribe y Karina Jeria Mella", comentó Christian Adema Galetovic, gerente regional de Aguas Magallanes.

Por su parte, Carola Ulloa Andrade, jefa de carrera de Educación Parvularia de la UMAG, se refirió al gran trabajo que han realizado las estudiantes. "Sin duda es una experiencia significativa que no solo ha dejado un aprendizaje en los niños y niñas que han participado de las ferias. También, nuestras futuras educadoras han podido fortalecer su formación profesional vivenciando la Educación Parvularia en diferentes contextos educativos y con la comunidad. Agradecemos a la empresa Aguas Magallanes por la oportunidad de trabajar en conjunto con nuestras estudiantes", destacó.

Durante esta importante etapa, ambas valoraron la oportunidad de conocer más de la labor diaria que realiza la sanitaria, una experiencia que, a través de la educación, se transformó en un aporte en el aula, creando mayor conciencia sobre su cuidado, durante las jornadas educativas para los niños de la región. "Todo el proceso de recolección del agua es algo que no conocía; a su vez, es algo que me sirvió para realmente ser consciente del cuidado que debemos darle a este recurso", comentó Amira Burgos Uribe. Por su parte, Karina Jeria Mella, destacó que, "lo que más me llamó la atención fue la forma en la que Aguas Magallanes logra que toda la ciudad pueda tener agua potable, ya que jamás supe cómo era el proceso para tener agua en mi casa. También me llamó mucho la atención el compromiso que tienen todas las personas que trabajan en Aguas Magallanes para poder darnos un servicio tan bueno y capaz", indicó. Durante los tres meses de práctica más de 500 niños y niñas participaron en estas jornadas educativas.

"Sin duda los niños son nuestros principales embajadores para el cuidado y buen uso del agua. Aspiramos a que, al igual que nosotros, las futuras generaciones vivan en un entorno saludable y respetuosos del entorno", concluyó Christian Adema Galetovic.

