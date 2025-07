POLÉMICA POR VUELO DE INFLUENCER A LA ANTÁRTICA: DIPUTADA MORALES DESMIENTE A SENADOR KUSANOVIC Y LLAMA A PROTEGER EL CONTINENTE BLANCO

​Atención ha generado el vuelo del influencer chino Ethan Guo, quien viajó a la Antártica sin autorización. Al respecto, la diputada Javiera Morales se refirió al incidente y cuestionó los dichos del senador Alejandro Kusanovic, quien afirmó que no existiría regulación en viajes de “esta naturaleza” y llamó a flexibilizar la norma.



“Sobre el vuelo a la Antártica de este influencer, Ethan Guo, no me parecen las declaraciones del senador Kusanovic. Él señala que esto no está regulado. Eso no es así. Hoy día existe reglamentación para vuelos no estatales dentro de la Antártica”, sostuvo la parlamentaria.



El senador Alejandro Kusanovic sostuvo que se debería “evaluar mecanismos más flexibles para autorizar viajes de esta naturaleza en el futuro”, sin tomar en cuenta que las condiciones del continente Antártico son de extremo cuidado por su importancia medioambiental, de preservación ante la crisis climática, ciencia y Tratados Internacionales, que establecen un reglamento claro.



Es por ello, que la parlamentaria Javiera Morales sostiene que “el problema es que el piloto infringió esas regulaciones y es por eso que corresponde el procedimiento de sanción que hoy día está viviendo lamentablemente el piloto en la Antártica, y esperemos se resuelva prontamente”.



Finalmente, la diputada hizo un llamado a proteger el territorio antártico: “No nos olvidemos que nuestra región es la región de Magallanes y Antártica Chilena. La Antártica es un continente de paz y de ciencia, que por lo tanto hay que cuidar”