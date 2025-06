GRACIAS A GESTIÓN INTERSECTORIAL GENDARMERÍA CONSOLIDA CONVENIOS CON INJUV Y SERNAMEG

En dependencias de la Dirección Regional de Gendarmería de Chile se realizó la suscripción de dos inéditos convenios de colaboración por parte de la institución penitenciaria con el Instituto Nacional de la Juventud (INJUV) y con el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SERNAMEG), respectivamente.

La actividad contó con la presencia de los/las secretarios/as regionales ministeriales de Justicia y Derechos Humanos, Michelle Peutat Alvarado; y de la Mujer y la Equidad de Género, Alejandra Ruiz Ovando; el Director Regional de Gendarmería, coronel Rodrigo Campusano Yáñez; la Directora Regional del INJUV, Carla Cifuentes Vladilo, y la Directora Regional del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, Pamela Leiva Burgos.

En el primero de estos convenios, se busca generar acciones para desarrollar un trabajo conjunto, coordinado y sostenido, orientado a fortalecer la intervención institucional a personas jóvenes privadas de libertad, usuarios/as del sistema postpenitenciario o quienes cumplen penas sustitutivas, así como en la formación y sensibilización del personal institucional y fortalecimiento de redes de apoyo con enfoque de derechos.

Para ello, se designará una contraparte técnica regional por parte del INJUV que facilite la coordinación y seguimiento de las acciones establecidas en la presente herramienta como: actividades culturales, deportivas, recreativas o de esparcimiento, charlas, talleres y otras actividades formativas que aborden temáticas vinculadas a juventudes, tales como participación juvenil, liderazgo, derechos humanos, salud mental, prevención del consumo de sustancias, prevención de la violencia y educación sexual integral. Asimismo, con los debidos resguardos, se colaborará en la difusión de actividades, campañas o iniciativas desarrolladas en el marco del convenio, respetando los protocolos comunicacionales y de seguridad definidos por ambas instituciones.

En tanto, en lo correspondiente al convenio suscrito con SERNAMEG apunta a trabajar de forma conjunta y coordinada con las usuarias que atiende el sistema penitenciario, así como también con el personal de Gendarmería de Chile, para facilitar el acceso a planes, programas de sensibilización, charlas y otras acciones impulsadas por SERNAMEG a nivel regional. Esta alianza interinstitucional busca promover la implementación de estrategias y acciones que contribuyan a la prevención de la violencia de género, el fortalecimiento de la autonomía de las mujeres, la sensibilización en temáticas de equidad y derechos humanos con perspectiva de género, así como la articulación con otras actorías relevantes.

En suma, se busca favorecer una intervención integral, territorial y con enfoque interseccional que complemente la oferta programática de ambas instituciones, a través de propiciar el acceso de la población penal a prestaciones, programas, talleres, capacitaciones y redes institucionales disponibles, así como el fomentar espacios de sensibilización y formación en materias de prevención y promoción según oferta programática de SERNAMEG con enfoque de género y derechos humanos para el personal de Gendarmería de Chile, fortaleciendo una cultura institucional respetuosa, inclusiva y libre de violencia. Y, por último, también viene a contribuir y fortalecer el trabajo de las y los funcionarios de Gendarmería, sin los cuales lo anterior no sería posible.

El coronel Rodrigo Campusano, Director Regional de Gendarmería, resaltó el poder finiquitar estas dos herramientas de trabajo, tanto con SERNAMEG como con el INJUV, que abarcará no sólo a las personas privadas de libertad sino también a su personal la región en actividades recreativas deportivas, culturales y de salud mental, cuyos alcances resultan algo trascendental para la Región de Magallanes.

La Seremi Michelle Peutat destacó estas alianzas vienen a consolidar un trabajo que se realiza desde el inicio de la gestión del Presidente Gabriel Boric, que es reconectar y trabajar interinstitucionalmente desde Gendarmería, pero también desde el sistema penitenciario, en un paso clave hacia una reinserción más justa e inclusiva. Esto, “porque también es un avance en materia de derechos humanos, que reconoce que la población penal es diversa, no uniforme, y se compone de jóvenes y de mujeres, y fortalece los procesos de reinserción”. La calificó de una apuesta importante en materia de seguridad, que no se queda en el castigo y la aplicación de la sanción, sino que apunta a que las personas no vuelvan a cometer delitos una vez cumplidas sus condenas.

Alejandra Ruiz, Seremi de la Mujer y la Equidad de Género, remarcó el significado de trabajar con todos los ministerios para llegar efectivamente a todas las mujeres y, en este caso, “a las mujeres privadas de libertad y al funcionariado femenino que trabaja en nuestros centros penitenciarios. En este sentido, el convenio viene a reforzar el trabajo que ya veníamos realizando, formalizando un trabajo colaborativo con esta institución, y es por eso que nuestro servicio SERNAMEG va a desplegar sus programas en las unidades penales de la región”.

Al respecto, Pamela Leiva, Directora Regional del SERNAMEG, señaló que gracias a este convenio podrán llevar su oferta a los recintos penales: “los programas tienen que ver con la promoción de los derechos sexuales y reproductivos, la prevención de las violencias de género y el entendimiento no sólo con las mujeres que están en régimen cerrado, sino que también con las que están en régimen abierto, lo que nos permite sin duda que fortalecer sus autonomías”.

En relación con la otra herramienta suscrita, Carla Cifuentes, Directora Regional del INJUV, destacó los alcances de este emergente lazo entre instituciones: “poder concretar un plan de trabajo que veníamos conversando hace mucho con Gendarmería y la Seremi de Justicia, que permitirá trabajar con las personas jóvenes privadas de libertad como aspecto relevante”. Resaltó este hito como pioneros en esta materia, al poder intervenir desde los jóvenes privados de libertad, aportando a sus procesos de reinserción a través del programa “Hablemos de Todo” en temáticas de salud mental, autocuidado y bienestar, “pero también poder sumar a esto el trabajo con las y los funcionarios jóvenes que forman parte de esta institución, promoviendo su bienestar y salud mental”.

​