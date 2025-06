AUTORIDADES MAGALLÁNICAS CONOCIERON INNOVADOR CENTRO DE DIÁLISIS MUNICIPAL EN LA GRANJA: APUNTAN A REPLICARLO EN LA REGIÓN

El alcalde Claudio Arriagada vio en 2008 que el tratamiento para el cáncer de los vecinos y vecinas de La Granja, la comuna que él dirigía -y que dirige también hoy en día- era costoso y arriesgado. Pensó en la forma en la que la municipalidad pudiera asumir los gastos y beneficiar a quienes más lo necesitaran. Fue entonces que ideó el Centro de Diálisis comunal, un programa autosustentable y pionero que, a la fecha, ha sido replicado en otras partes del país, y que fue el motivo por el que el Gobernador Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena, Jorge Flies, junto a una comitiva regional, viajaron a la región Metropolitana a conocerlo.

El grupo estuvo conformado por el alcalde de la comuna de Porvenir, José Gabriel Parada, y los consejeros regionales Rodolfo Cárdenas, Víctor Pérez, José Luis Paredes y Arturo Díaz, además del el director ejecutivo e la Corporación de Rehabilitación Cruz del Sur, Asterio Andrade.

La historia del Centro de Diálisis de La Granja ha sido también la de una idea en crecimiento: el primer año lograron llegar a 36 pacientes con solo seis monitores. Hoy en día son 84 los vecinos asistidos, 40% de ellos postrados; con 12 monitores para socorrerlos.

Tras el recorrido al recinto de Diálisis, el Gobernador Flies relevó el acto: “Hoy, el actual ministerio de Salud, tanto la ministra Ximena Aguilera, el subsecretario de Redes Asistenciales, Bernardo Martorell, y el jefe de Inversiones de la cartera, Carlos Manzi, estamos viendo la posibilidad de tener sistema modulares en comunas de provincia. Especialmente, en el caso de nosotros, ampliar la capacidad en Punta Arenas y tener nuestra primera unidad en Porvenir, que es una comuna que es tan ‘isla’, en pocas palabras”.

“Nosotros vemos aquí, no solo la técnica o el profesionalismo, sino el corazón y el amor puesto para que esto funcione. Me voy, como Gobernador de la región y como exdirector de Servicio, primero, agradecido de la disposición de la recepción, y segundo, impresionado del sector salud: de aquellos funcionarios y profesionales que no solamente ponen la técnica, sino que ponen la pasión para que esto sea factible“, agregó luego la máxima autoridad regional.

Hacia el final del recorrido, adelantó: “Mi gratitud al equipo de la Unidad de Diálisis de la municipalidad de La Granja y también a la coordinación que se ha hecho, tanto por el Servicio, como del Ministerio, para que un equipo amplio de la región pudiéramos ver esta experiencia, que ojalá podamos repetir en la región de Magallanes“.

Antecedentes

Carlos Aravena, el director del Centro de Diálisis de La Granja, pormenorizó en el estado actual del programa: “Siempre estamos llenos, con gente en lista de espera queriendo atenderse con nosotros”.

En su rol, ha podido guiar en la implementación del programa a otras comunas, como Diego de Almagro, Caldera y Coltauco. “Nosotros logramos, básicamente, tener una oferta de atención de calidad para los pacientes de la comuna y que significó también la autosustentabilidad, que nos permite, con los recursos que nos entrega Fonasa, poder cumplir completamente las necesidades del servicio. Y habitualmente podemos, además, tener una pequeña inversión para otras cosas, que es también una necesidad para nuestros pacientes”, precisó después.

En la misma línea, Vilma Cianelli, coordinadora del Centro, acotó que, frente al alto porcentaje de pacientes postrados, “el Centro de Diálisis se hizo cargo de ellos y los traslada en ambulancia: los que necesitan silla de ruedas o camillas, los trasladan con eso”.

Por su parte, el consejero Cárdenas subrayó: “Es un buen un ejemplo para la región, considerando las condiciones territoriales que tenemos, pero además lo importante que ha sido la experiencia que ha sido en el trabajo con los funcionarios, con los usuarios, generando una mística importante en el trabajo que se hace en la comuna”.

Fuente: goremagallanes.cl

