BORIC EN EL CIERRE DE SU CUENTA PÚBLICA: "ESTOY ORGULLOSO DE LO HECHO Y ESPERANZADO DEL FUTURO"

El Presidente reivindicó los avances de su Gobierno y anunció prioridad para proyectos de sala cuna universal y reforma al sistema político.

Repudió al "gobierno genocida" de Israel, pero no rompió relaciones, y adelantó "el fin de Punta Peuco como se le ha conocido".

"Todo el que haya hecho mal uso de licencias debe asumir su responsabilidad", señaló respecto al escándalo de corrupción de los últimos días.

13:58 -[EN VIVO] Presidente Boric y Gaza: El responsable es un gobierno genocida, no el pueblo de Israel. Para que no quepa duda, reitero algo que he dicho muchas veces, no aceptamos empates ni elegir entre barbaries

13:58 -[EN VIVO] Presidente Boric: Mis principios me han llevado a alzar fuerte la voz contra el genocidio y la limpieza étnica que el gobierno de Israel está cometiendo sobre el pueblo palestino

13:58 -Boric: Hemos sido claros en nuestro rechazo a la guerra de agresión desatada por Rusia frente a Ucrania, al fraude electoral de la dictadura venezolana, a la represión de la dictadura de Nicaragua y a la deriva autoritaria de El Salvador

13:50 -[EN VIVO] Presidente Boric: Nuestra única bandera es Chile, nuestra soberanía y el bienestar de las familias, y no vamos a aceptar imposiciones de alianza ni agravios a nuestras decisiones soberanas

12:52 -[EN VIVO] Presidente Boric: Los proyectos de inversión no se van a desarrollar si no logramos modernizar y agilizar la tramitación de permisos, y esto es un diagnóstico compartido

12:52 -Presidente Boric: Para volver a crecer con fuerza debemos promover la inversión, diversificar y abrir nuevos mercados al mismo tiempo que construimos una economía que sea más justa y sostenible aprovechando nuestras ventajas comparativas

12:52 -[EN VIVO] Presidente Boric: Cada año crecimos más de lo que habían pronosticado. ¿Ha sido suficiente? Por supuesto que no, pero hemos crecido todo lo que era posible en el contexto enfrentado. La economía chilena va a crecer más

12:52 -[EN VIVO] Presidente Boric: Se identificará a nuestro gobierno como uno que gestionó de manera responsable y justa la economía, que empezó a generar las condiciones para revertir la situación de estancamiento de la última década

12:52 -[EN VIVO] Presidente Boric: Esta semana vamos a firmar un contrato con Google para poder construir un cable submarino que conecte a nuestro país con Oceanía, que va a ser el primer cable de fibra óptica en el Pacífico Sur

12:51 -[EN VIVO] Presidente Boric: Apenas esté asegurado su financiamiento, el Metro va a llegar con la extensión de la línea 4a a la comuna de Lo Espejo, y una nueva extensión de la línea 2 para llegar al poniente de Maipú

12:51 -PN VIVO] Presidente Boric: Quiero anunciar la futura llegada del Metro al Aeropuerto de Santiago, en la Línea 7. Así, en tan solo 7 minutos, una persona va a poder conectar desde Cerro Navia hasta el terminal aéreo por vía subterránea

12:51 -Presidente Boric: Nuestros buses el eléctricos se han vuelto un motivo de admiración internacional, hoy en Santiago operan más de 2.500 buses y pretendemos cerrar el gobierno con 4.400 (...) Esto lo estamos replicando también en regiones

12:51 -Presidente Boric: En transporte, cuando comparo el avance respecto de la primera cuenta pública, se destacan trenes, buses, barcazas. Queremos recuperar y estamos recuperando los trenes para Chile. Nuestra rica historia ferroviaria

12:50 -[EN VIVO] Presidente Boric y el CAE: Ya se han desembolsado más de 9 mil millones de dólares para financiar este crédito. Esto es un absurdo que no puede continuar

12:50 -Presidente Boric: Enviamos un proyecto de ley para poner fin al CAE y crear un nuevo financiamiento de educación superior que sea más justo y solidario. Y espero que este Congreso apruebe esta iniciativa

12:50 -[EN VIVO] Presidente Boric: Se requiere mucho más trabajo en educación. Para ello hemos dado un impulso decidido a la nueva educación pública. Hemos escuchado las opiniones de expertos, hemos hecho ajustes para avanzar en forma responsable

12:50 -[EN VIVO] Presidente Boric: Les quiero decir que los cuidados no pueden depender solamente de una administración, por eso los insto a este parlamento a aprobar la ley que establece el Sistema Nacional de Apoyo y Cuidados

12:50 -[EN VIVO] Presidente Boric: Como gobierno decidimos hacer del cuidado una prioridad, y Chile Cuida es el camino que hemos trazado para poder enfrentarlo. Hemos creado la credencial de la persona cuidadora

12:39 -[EN VIVO] Presidente Boric: Quiero decirles a los niños y niñas que sueñen, que jueguen, que se expresen, porque Chile también es de ustedes. No están en el Parlamento, pero están representados acá. Estamos trabajando para ustedes.

12:10 -[EN VIVO] Presidente Boric: Lo que le quiero pedir a este Congreso es que, en la tremenda diversidad de opiniones sobre la propuesta de legalizar el aborto con plazo que hemos ingresado, no se nieguen a la discusión

12:10 -[EN VIVO] Presidente Boric: Hemos ingresado a este congreso un proyecto de ley que termina con la ilegalidad y la penalización del aborto. Por demasiado tiempo se ha tratado a mujeres que abortan como criminales

12:10 -[EN VIVO] Presidente Boric: Después de haber escuchado a cientos de mujeres, he instruido a nuestra ministra de Salud a elaborar y presentar un proyecto de ley para regular y facilitar la fertilización asistida

12:10 -[EN VIVO] Presidente Boric: Promulgamos la Ley de Enfermedades Poco Frecuentes, un trabajo de años. También ingresamos un proyecto de ley que mejora y da sostenibilidad al Fondo Ricarte Soto

12:09 -[EN VIVO] Presidente Boric: Quienes se oponen a las vacunas desconocen la ciencia y amenazan la salud de la población

12:09 -[EN VIVO] Presidente Boric: Estamos trabajando para que en Chile todos y todas puedan ejercer su derecho a la salud de manera oportuna y con calidad, sin importar sus ingresos ni dónde viven

12:04 -Presidente Boric: No fue fácil, pero logramos sacar adelante la reforma previsional. Quiero agradecer a quienes de derecha, centro e izquierda, a los técnicos, académicos, sindicatos y fuerzas sociales que actuaron pensando en Chile

11:41 -[EN VIVO] Presidente Boric: Hemos impulsado mejoras concretas, como la materialización del reconocimiento histórico que nuestro país debía a quienes sostienen nuestro sistema público de salud, los TENS, mediante la creación de la asignación técnica para más de 57 mil trabajadores, de los cuales 85% son mujeres.

11:41 -[EN VIVO] Presidente Boric: En nuestro gobierno ha habido un descenso de 48% en la migración irregular, que fue uno de los malos legados del gobierno anterior. También está la nueva ley integral contra la violencia hacia las mujeres

11:41 -[EN VIVO] Presidente Boric: Pese a lo que promueven algunos, menos armas circulando es más seguridad para todos

11:40 -[EN VIVO] Presidente Boric: Es urgente perseguir la ruta del dinero del crimen organizado y permitir que se levante el secreto bancario

11:40 -[EN VIVO] Presidente Boric: Tengo la convicción de que un buen gobierno no es solo aquel que muestra números o tickets de cumplimiento, sino el que logra que el Estado sea gobernado con la capacidad de construir acuerdos sociales.

11:38 -Presidente Boric: El crimen y la inseguridad son hoy la principal preocupación. Este es un fenómeno mundial del cual nuestro país no está exento y hemos actuado en consecuencia (...) No permitiremos jamás que se normalice la delincuencia

11:37 -[EN VIVO] Presidente Boric: Una de las virtudes de nuestro gobierno fue ser capaz de ajustar sus prioridades sin abandonar jamás sus principios y ensanchar su espacio de alianza para hacer posibles las transformaciones que Chile necesita

11:31 -[EN VIVO] Presidente Boric: Reivindicamos que el desarrollo económico es compatible con el cuidado del medio ambiente, que la distribución justa de la riqueza es tan importante como su creación, que la democracia y los DDHH no se transan

11:28 -[EN VIVO] Presidente Boric: Como Gobierno hubo señales anticipatorias que no supimos leer con claridad (...) No bastaba con las convicciones y la voluntad de cambio para gobernar, es necesario una mejor síntesis entre generaciones

11:20 -Presidente Boric: Mucho se ha discutido sobre el significado del estallido social, pero si hay algo que no se puede negar es que la gran mayoría se manifestó de forma pacífica y con una gran voluntad de cambio

11:20 -Presidente Boric inicia la Cuenta Pública: Por cuarta y última vez vengo a dar cuenta al país de los avances y desafíos de mi Gobierno (...) Quiero que sepan mis principios son claros para responder las dudas: humildad, firmeza y honestidad

Autor: Cooperativa.cl

