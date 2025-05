ECONOMISTA MANUEL JOSÉ CORREA SILVA ANALIZA LICENCIAS MÉDICAS FRAUDULENTAS Y CRITICA IMPUESTO A FERIAS LIBRES: "LOS IMPUESTOS NO SON VOLUNTARIOS...ESTO ES UN MANOTAZO POR PARTE DEL ESTADO"

​Esta mañana, en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, el economista Manuel José Correa Silva realizó una dura crítica a la gestión pública en la Región de Magallanes, abordando dos temas principales: el fraude en licencias médicas dentro del sector público y la implementación del impuesto del 1,5% a las ferias libres.

​

Respecto al uso de licencias médicas, Correa señaló que “hay mucha gente honesta y trabajadora atrapada en este país porque los cara de rajas están drenando, secando el país y eso es muy lamentable y la Región de Magallanes no se escapa”. Además, sostuvo que “en la región, el informe de Contraloría… nosotros tenemos entre la CORMUPA, CORMUNAT, SLEP de Magallanes, municipios de la región, el Gobierno Regional, el Servicio de Salud Magallanes, en ese conjunto de servicios tenemos 1.141 funcionarios que están en la lista de licencias médicas”.

​

Correa agregó que “en seremías tenemos 45 funcionarios metidos en este fraude” y precisó que “tenemos 1.186 funcionarios públicos comprometidos con estas licencias médicas truchas”, lo que representa “más o menos el 8% de los funcionarios públicos de la Región de Magallanes”. En cuanto al impacto económico, afirmó que “son 350 millones de dólares a nivel nacional. Si tú eso lo extrapolas a la Región de Magallanes significa que, si solo consideramos a los trabajadores del sector privado, han financiado 310.000 pesos cada uno de su bolsillo para financiar las vacaciones de estos cara de nalga. Si consideramos también el sistema público, tenemos el monto de 370.000”.



Sobre la ley de ferias libres, Correa criticó duramente la postura oficial: “Me llegó a dar vergüenza ajena cómo la diputada Morales no tenía argumentos frente a la exposición de Alejandro Riquelme (ex CORE). Lo veo del aspecto más técnico que político, es como San Pedro, ella renegando de la verdad en variadas ocasiones. En Milodón Comunicaciones hay posts de la diputada diciendo que no existe ese impuesto del 1,5%, debería borrar ella esos posts”.

​

Agregó que “no hay impuestos voluntarios, es ridículo. Este gobierno tiene al país quebrado, tiene un déficit estructural y económico tremendo”. Respecto al contexto local, afirmó que “los feriantes están registrados en los municipios, son cerca de 100.000. El gobierno dijo: ‘¿dónde puedo meterles un poco la mano?’... En Magallanes es distinto porque aquí la gente no tiene la capacidad de trabajar todos los días por el tema del clima”.

​

Finalmente, advirtió que “esto del 1,5% es fishing, te quieren formalizar con estos medios electrónicos, te quieren controlar, saber dónde estás, qué estás haciendo, cuáles son tus compras, para poder captar más recursos. Pero la gente dice: ¿dónde está la prestación que el Estado debería darme? Los impuestos no son voluntarios, este es un manotazo por parte del Estado”.