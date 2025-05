ECONOMISTA CORREA SILVA EN POLAR COMUNICACIONES: “DEBEMOS RECUPERAR LA CULTURA DEL MÉRITO Y PROTEGER A NUESTRA INFANCIA DE LA CULTURA DEL NARCO”

Esta mañana, en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, el economista Manuel José Correa Silva abordó con contundencia temas clave que afectan a la sociedad chilena: infancia, delincuencia, cultura del narco, meritocracia y corrupción en el sistema público.



Durante la entrevista Correa enfatizó la necesidad urgente de fortalecer a la familia y proteger a la niñez frente al avance del narcotráfico y la delincuencia: “Si no fortalecemos a la familia y a la protección de la niñez, la cultura narco y delictual seguirá creciendo. Aquí la responsabilidad es transversal: la clase política, incluyendo a la derecha, debe asumir su rol. Uno de sus valores es precisamente la familia”.



Asimismo, abordó la pérdida de la cultura del esfuerzo en Chile, llamando a un cambio profundo: “Debemos volver a una cultura del mérito. Hay que criar a nuestros niños sabiendo que las cosas se consiguen con trabajo, no caen del cielo”.



Respecto al reciente informe de la Contraloría sobre licencias médicas y viajes injustificados de funcionarios, Correa reveló que Magallanes ocupa el tercer lugar a nivel nacional con un 10% de casos, y criticó duramente la falta de consecuencias: “Espero que se ejerzan las responsabilidades administrativas, civiles y penales. No importa si es civil, militar, de derecha o izquierda. Todo funcionario involucrado debe ser sancionado. Y los médicos que venden licencias falsas deben perder su licencia para ejercer de médico”. Calificó de “escandaloso” el hallazgo de más de 35000 licencias médicas entre 2023 y 2024, lo que representa un gasto de 350 millones de dólares al Estado. “Por fin la Contraloría hizo ese cruce de datos. Esto no puede seguir así”.







