"NO GENERA NUEVOS IMPUESTOS NI MULTAS": DIPUTADA JAVIERA MORALES DESMIENTE MITOS SOBRE LEY DE FERIAS LIBRES EN POLAR COMUNICACIONES

Esta mañana, en una entrevista realizada en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, la diputada por la región de Magallanes, Javiera Morales Alvarado, abordó diversos temas de interés público, entre ellos la nueva ley sobre ferias libres, recientes casos de renuncias en el servicio público regional y el proyecto de ley sobre aborto.

Respecto a la ley de ferias libres, Morales aclaró enfáticamente que “es una ley que no crea un nuevo impuesto, no obliga a ningún feriante a tener una máquina de Transbank… están mintiendo, están generando un miedo en los feriantes, en la gente que vende para llegar a fin de mes y eso para mí no tiene nombre”. La parlamentaria añadió que se trata de un sistema voluntario, sin nuevas multas ni fiscalizaciones, y que “en Magallanes, la feria de La Lorca, la de Salvador Allende no están dentro de las consideraciones de esta regularización caso distinto es lo que pasa con la ferias de puerto natales”.

En relación al caso de Puerto Natales, explicó que la ley sí aplica allí, y detalló los beneficios: “una feriante que ocupa la máquina Transbank, que no es obligatoria, cuando vende con esa máquina sale una boleta, y cuando sale esa boleta se tiene que pagar el IVA… y en vez de pagar ese 19%, con esta ley lo disminuimos a 1,5%”.

Sobre la reciente renuncia del seremi de Culturas en Magallanes, Morales lamentó la situación: “puso su cargo a disposición porque los conflictos dentro de la seremi se hacían insostenibles… lo lamento, porque no fue por una mala ejecución, sino por presiones internas de su propio servicio”.

También se refirió a la salida del jefe de gabinete de la Seremi de Desarrollo Social y Familia, tras la publicación de un informe de Contraloría que detectó cruces irregulares entre licencias médicas y salidas del país: “estos son casos difíciles pero donde efectivamente un partido y un gobierno mas bien diria yo antes que un partido, se evalúa o se pone en juego su probidad, su compromiso con las reglas y su compromiso con la lucha contra cualquier tipo de irregularidad”, dijo. Añadió que “son 35 mil casos en el país… vamos a tener muchos casos en Magallanes, lamentablemente estamos en el ranking de más casos en Chile”, y expresó su esperanza de que esto se deba a la cercanía con la frontera Argentina y no a un patrón de abuso.

Finalmente, abordó el debate sobre el proyecto de ley de aborto, enfatizando que “quienes dicen que esto está entorpeciendo las discusiones son excusas, estos son temas que hay que discutir”. La diputada recalcó que el proyecto no busca promover el aborto libre, sino permitir la interrupción voluntaria del embarazo hasta las 14 semanas de gestación, explicando que “abortar debe ser muy doloroso… lo que estamos planteando no es de aborto libre”. Subrayó que se trata de un tema de salud pública, donde muchas mujeres corren riesgos: “esto no es solo un tema ético, sino también un tema de salud pública”.

