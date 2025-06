DIPUTADA JAVIERA MORALES PRESENTA PROYECTO PARA TERMINAR CON EL PAGO DE DIETA DURANTE VIAJES AL EXTRANJERO DE LOS DIPUTADOS

​Ante la reciente declaración del presidente de la Cámara de Diputados y Diputadas, quien calificó los viajes al extranjero de parlamentarios como un ‘privilegio’, la diputada Javiera Morales rechazó categóricamente esa afirmación. La parlamentaria sostuvo que no se trata de un ‘privilegio’, sino de una ‘pillería’, y exigió la renuncia del diputado José Miguel Castro (RN) a la presidencia de la Cámara.



“Cuando tu región te elige como diputada o senador, es un honor representarlos. Y lo mínimo, lo mínimo, es trabajar”, enfatizó Morales, cuestionando el caso de Castro, quien permaneció fuera del país durante casi un mes sin que se le aplicara un descuento significativo en su dieta parlamentaria.



En respuesta a esta situación, la diputada presentó un proyecto para establecer el descuento proporcional de la dieta por cada día no trabajado, asegurando que los parlamentarios cumplan con sus funciones de manera responsable. Morales subrayó que estas prácticas afectan la confianza ciudadana en las instituciones y generan una percepción de impunidad. “El Presidente de la Cámara señaló que no tenemos jefe, eso es falso. Nuestros jefes son los distritos que nos eligen, en mi caso, Magallanes”, afirmó.



Finalmente, Morales instó a sus colegas a actuar con total transparencia y compromiso con la ciudadanía, recordando que el ejercicio del mandato debe reflejar un trabajo constante y una rendición de cuentas acorde con las expectativas de la población.