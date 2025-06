VACACIONES ESCOLARES: LA OPORTUNIDAD DE “RECONECTAR” CON LOS HIJOS

El receso de clases en invierno no sólo representa un merecido descanso del horario escolar, sino que pasa a convertirse en una oportunidad ideal para fortalecer el vínculo emocional con nuestros hijos e hijas. En medio de la velocidad que nos demanda el día a día, esta temporada puede convertirse en una oportunidad de conexión, contención y crecimiento familiar.

Si bien la llegada de las vacaciones es un anhelo para muchos, Camila Ovalle, psicóloga clínica – educacional y co-fundadora de bow.care, enfatiza que “existen diversas realidades familiares, lo que también conlleva desafíos: el trabajo presencial o remoto, horarios incompatibles, limitaciones económicas, y el riesgo de que los niños pasen demasiado tiempo frente a pantallas”. Aquí es donde el enfoque estratégico marca la diferencia.

Estudios evidencian que el tiempo de calidad con padres y familia cercana refuerza la autoestima, mejora el bienestar emocional y reduce conductas de riesgo en niños, niñas y adolescentes. “Las vacaciones son más que desconexión: son una oportunidad de reconectar con lo verdaderamente importante para mantener una ‘pausa consciente’ y reconectar con nosotros mismos y con otros, no sólo para descansar”, señala Camila Ovalle.

Ante esto, la profesional de bow.care, plataforma diseñada para la detección temprana de riesgos psicosociales en estudiantes, recomienda crear “nuevas rutinas flexibles” durante las vacaciones para evitar el aburrimiento y fortalecer los lazos familiares. “Debemos ser realistas y no crear falsas expectativas en relación a las actividades a realizar”, aclara.

4 acciones prácticas y realistas para estas vacaciones

1-Comidas en familia sin pantallas demostrando interés en lo que les gusta: Ya sea un desayuno, almuerzo o comida sin celulares o tablets, donde predomine la conversación auténtica, aunque sean sólo 20 minutos.

Pregúntales: “¿qué estás viendo?”, “¿qué te gusta de ese juego?”. Esa simple curiosidad puede abrir espacios de vínculo y diálogo

2-Tareas compartidas: Cocinar, doblar ropa o pasear a la mascota se convierten en momentos naturales para hablar y compartir.

3-Caminatas o salidas al aire libre: No hacen falta panoramas ostentosos, ya que sólo un paseo al parque o por la cuadra puede mejorar el ánimo y ofrecer un escenario para compartir.

4- Una conversación breve antes de dormir: Algo tan sencillo como preguntar ¿cómo estuvo tu día?, sin prisa ni juicio, puede abrir caminos de confianza, especialmente con adolescentes.

La psicóloga de bow.care comenta que “es necesario tener en cuenta que no todo saldrá siempre como lo imaginamos. Lo esencial no es hacer muchas cosas, sino que lo que hagan juntos tenga sentido emocional. No esperes que te cuenten todo de inmediato: estar siempre disponible transmite un mensaje potente de confianza”.

Es fundamental estar atentos a señales de tristeza, irritabilidad o aislamiento. Si se mantienen, puede ser momento de conversar más a fondo o pedir ayuda profesional, finaliza Camila Ovalle.

​