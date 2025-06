CANDIDATA CAROLINA TOHÁ SOBRE SU PASO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR "LO CONSIDERO UNA FORTALEZA PORQUE CREO QUE PUEDO MOSTRAR UN TRABAJO QUE FUE MUY PROFUNDO MUY AMPLIO SIN PRECEDENTES DESDE EL REGRESO DE LA DEMOCRACIA"

Durante su participación esta mañana en el programa “Buenos Días Región”, la candidata presidencial por el PPD Carolina Tohá declaró: “No fue fácil la decisión, estuve muy involucrada en mi rol de ministra, un trabajo muy duro, la seguridad está llena de desafíos, fue una labor en donde avanzamos en muchas cosas. Dejarlo no era nada de simple, yo quería ser candidata presidencial pero en ese entonces no había ningún acuerdo, ninguna conversación”.

Recalcó que su experiencia en el Ministerio del Interior no representa una carga, sino un activo: “No es una desventaja... al revés lo considero una fortaleza porque creo que puedo mostrar un trabajo que fue muy profundo, muy amplio, sin precedentes desde el regreso de la democracia, en recursos, en leyes, etc”.

Tohá reconoció que “la seguridad sigue siendo una materia de mucha importancia” y que “las personas lo que quieren es sentirse seguras, y no basta con solo tener un dato, con que se ha repuesto flotas, o tecnología, despliegue en fronteras, etc. La gente quiere sentirse segura y pese a todos los avances todavía no nos acercamos a las condiciones de seguridad que teníamos hace 10 años atrás”. En este contexto, criticó el enfoque de la oposición: “La derecha lo que hace es usar esa percepción para tratar de justificar un discurso que no tiene fundamentos, cuando ellos gobernaron todos estos esfuerzos que hicimos en el Ministerio del Interior ellos no lo hicieron. A la derecha le combato su discurso, creo que habla sin fundamentos, pero la sensación de la gente no se puede desconocer”.

En cuanto al clima político actual, manifestó preocupación: “Me preocupa, es una cosa que está pasando en todo el mundo, se ha instalado un estilo político que valida la brutalidad, que trata al otro de forma deshumanizada, que trata de ridiculizar, y lo vemos en muchos campos, como la migración. Uno no puede tratar a un migrante por el solo hecho de serlo como un enemigo o un delincuente. No tenemos este lenguaje solo sobre migración, sino también en temas de género”.

Sobre los años recientes en Chile, sostuvo que “fue muy frustrante el proceso: el estallido, pandemia y dos procesos constitucionales fallidos, le dejó un cansancio y sabor amargo a la ciudadanía. Toda esa expectativa se vio diluida cuando dos procesos constitucionales fallaron. Los que estamos en política tenemos que hacernos cargo de eso y sacar lecciones. Los dos procesos constitucionales estuvieron cortados por la misma tijera, los dos se llevaron la pelota en vez de conversar con el de al frente. Las dos veces la ciudadanía dijo que no”.

Tohá se definió como “una mujer progresista pero que busca acoger las necesidades del país” y llamó a una actitud más abierta: “Cuando hay protestas ciudadanas tratemos de escuchar realmente y no instrumentalizar estas protestas”.

Respecto a la descentralización y la situación de regiones como Magallanes, expresó que “es de esas cosas donde Chile se da vuelta y vuelta y cuesta los pasos que se necesitan dar. Cuando se aprobó la elección de gobernadores no se vio qué atribuciones tendrían, a eso no hay que hacerle el quite, hay que resolverlo. Ponernos de acuerdo en qué modelo de descentralización queremos. En mi perspectiva el ordenamiento territorial es prioritario en el proceso de descentralización”.

Finalmente, sobre el escenario electoral, afirmó: “Las encuestas siempre hay que mirarlas, te muestran algunas cosas pero no hay que considerarlas como un oráculo. Al final todas las encuestas tienden a coincidir, esta es una primaria competitiva. Vamos a competir contra una derecha muy radical, con un discurso agresivo, que ha tomado las banderas del populismo sin pudor. No queremos a Chile en esta lista de países liderados por esta derecha liberal”.