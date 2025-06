RICARDO HERNÁNDEZ CREMASCHI, PRESIDENTE DE EVOPOLI MAGALLANES: “EVELYN MATTHEI LIDERA HACE MÁS DE UN AÑO TODAS LAS ENCUESTAS”

En conversación esta mañana en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el presidente de EVOPOLI Magallanes, Ricardo Hernández Cremaschi, abordó diversos temas de la contingencia política nacional y regional, entre ellos la candidatura de Evelyn Matthei, la reciente cuenta pública del presidente Gabriel Boric, y la crisis en el Frente Amplio en Magallanes.

Respecto a las encuestas presidenciales, Hernández destacó que “desde hace más de un año que Evelyn Matthei lidera todas las encuestas, puede haber modificaciones en los segundos o terceros lugares”, reafirmando la solidez de su liderazgo. Además, enfatizó que su participación en una primaria no ha afectado su posicionamiento: “existía mucho temor de no participar en la primaria, pero si vamos a los hechos concretos, el hecho de que Evelyn Matthei o como Chile Vamos participemos de una primaria no ha hecho que se pierda el foco en ella”.

El dirigente también criticó al gobierno por su estrategia comunicacional: “el gobierno se ha dedicado fuertemente a contestarle, claramente es una estrategia política, hay que golpear al que está punteando”.

Sobre el perfil de Matthei, Hernández resaltó su trayectoria: “ha tenido experiencia como diputada, senadora y alcaldesa”, y elogió el trabajo del equipo político que la respalda: “hay personas que están haciendo aportes importantes y trabajando todos los días en esta construcción del relato y del programa de gobierno”.

Advirtió también sobre el impacto de las primarias en la carrera presidencial: “lo que suceda en la primaria va a influir fuertemente en la primera vuelta, no es lo mismo tener que competir contra una Jeannette Jara que contra Carolina Tohá”.

Con tono crítico, cuestionó la autenticidad de algunos liderazgos: “nosotros no vamos a disfrazar a nuestra candidata como lo ha hecho el Frente Amplio que le cortaron el pelo a Gonzalo Winter, le pusieron traje y corbata, parece más un socialdemócrata que un frenteamplista”. También recordó el cambio de imagen de Gabriel Boric: “no recuerdo haber visto a Gabriel Boric con traje antes de ser presidente”.

En relación a la cuenta pública, el líder regional de EVOPOLI sostuvo que “habían muchos factores que generaban que el tuviera un buen gobierno pero se abocaron en el primer periodo en el proceso constitucional”. Criticó el enfoque del discurso presidencial: “los verbos que se utilizaban, más del 70%, eran en presente o futuro, cuando en una cuenta pública tú esperas una cuenta de lo que se ha hecho”.

Finalmente, condenó el silencio del gobernador Jorge Flies ante las investigaciones por las fundaciones Pro Cultura y Hernando de Magallanes: “le hace mal a la fe pública, transparencia y probidad que él prometió”, y concluyó: “si esto se hubiera destapado antes de la elección, él no gana la elección”.