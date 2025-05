"MÁS QUE MANTENERNOS EN SILENCIO, CREEMOS QUE HAY QUE SER MUY RESPETUOSOS DE LOS PROCESOS": PDTE DEL FA, PABLO CIFUENTES SE REFIERE A CRISIS EN LA SEREMI DE CULTURAS DE MAGALLANES

En entrevista con el programa "Buenos Días Región" de Polar Comunicaciones, el presidente regional del Frente Amplio en Magallanes, Pablo Cifuentes Vladilo, abordó diversos temas de interés político, con especial énfasis en la compleja situación que enfrenta actualmente la Seremi de las Culturas en la región.

Respecto a la solicitud de renuncia realizada por funcionarios de la Seremi, Cifuentes afirmó: "Nosotros como partido tratamos de no sacarle el quite a los problemas que van surgiendo. Más que mantenernos en silencio, creemos que hay que ser muy respetuosos de los procesos que están en curso. Actualmente hay sumarios administrativos que están en marcha, no nos corresponde tampoco a nosotros como partido la salida o cambio de una autoridad que está sujeta a la confianza del Ejecutivo."

Además, en otra materia destacó la importancia del proceso de primarias que se avecina, señalando que “nos parece que es un muy buen proceso, nos permite poner las ideas sobre la mesa. Estamos levantando una candidatura que nos hace mucho sentido, un candidato que tiene vínculo con nuestra región, fue parte del equipo de la campaña del Presidente”, en referencia a Gonzalo Winter.

Cifuentes también se refirió a la fragmentación de la oposición, indicando que este fenómeno “va más allá del acto electoral de hacer primarias, tiene que ver con la construcción de mayorías políticas. La fragmentación de partidos es un problema, sobre todo para la gobernabilidad del país. Como partido no solo estamos apostando a la unidad de la centroizquierda sino a la construcción de un solo gran bloque sólido”.

Finalmente, realizó un balance crítico sobre el desempeño comunicacional del actual gobierno: “Quizás ha sido una de las grandes debilidades del actual gobierno. En un contexto muy difícil para comunicar, donde no solo nos enfrentamos a los medios oficiales, sino también al flujo de información en redes sociales, ha habido errores, imprecisiones y cosas por mejorar.”





