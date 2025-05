SUBTEL MAGALLANES REALIZA CHARLAS A 300 ESCOLARES EN EL MES DE LAS TELECOMUNICACIONES

​331 alumnas y alumnos fueron capacitados en materia de derechos y deberes en telecomunicaciones en la capital de Última Esperanza, del Liceo Fagnano, Liceo Gabriela Mistral, Liceo Mazzarelo y del Liceo Luis Cruz Martínez. Asimismo, analizaron temas como CiberBullying, estafas telefónicas, phishing (robo de datos personales) y el llamado stalking, “como también la importancia de no dar contraseñas o claves personales”, dijo el seremi de Transportes y Telecomunicaciones Alejandro Goich Barría.



“El mes de las telecomunicaciones fue el momento propicio para exponer en los colegios los temas que conocemos, como ciberseguridad, y que tienen relación con el autocuidado y la precaución que deben tener las y los usuarios al momento de utilizar herramientas digitales con propósitos sociales, informativos o comerciales”, agregó Goich.



Entre los derechos que conocieron, está el derecho a recibir información relativa a las condiciones, precios y cobertura de los servicios de telecomunicaciones a través de todos los canales de atención; al momento de comparar precios y servicios; contratar servicios de manera individual; como también recuperar el saldo no utilizado de su recarga de prepago; recuperar el mismo número telefónico de prepago que tenía contratado; mantener su número telefónico al cambiarse de compañía y terminar el contrato cuando se desee, entre otros.



En cuanto a ciberseguridad, se hizo hincapié en el autocuidado, en el resguardo de las claves y en la no entrega de datos personales o comerciales por vías en que no se pueda verificar el origen de la petición, evitando así cualquier tipo de estafa.



En la ocasión se dieron a conocer los canales de información de la Subtel así como su sitio web www.subtel.gob.cl, donde se puede encontrar variada información respecto a todos los tema y actividades que regula esta Subsecretaría.