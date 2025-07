​DECLARACIÓN PÚBLICA DIRECCIÓN REGIONAL DEL SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO MAGALLANES

​Como dirección regional queremos informar que a fines del mes de noviembre de 2024 se notificó a la exfuncionaria Valeska Moraga de la no renovación de su contrata para el año 2025. Producto de ello y dentro de la mesa de conversación con las asociaciones gremiales, se resolvió prorrogar por seis meses su vínculo con la institución, es decir, solamente hasta el 30 de junio del presente año, notificándose de su no renovación –tal como lo establece la legislación- con al menos 30 días de anticipación al plazo de la prórroga propuesta.



La dirección nacional, donde se encuentra radicada la facultad de renovar o no las contratas, no fue informada como establece la Ley 19.296, en particular el artículo 20, sobre la inscripción de la profesional en los procesos eleccionarios, por lo que mantuvo vigente la no prórroga de su nombramiento a contrata.



Como Servicio queremos asegurar la continuidad de las representaciones jurídicas de las víctimas de violencias de género así como la completa disposición para entregar todos los antecedentes en las instancias que correspondan.