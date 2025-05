RECONOCIDO TRIBUTO INTERNACIONAL DE ELVIS PRESLEY ESTE MARTES 20 DE MAYO DREAMS

Si bien su pasión por la música arrancó desde muy pequeño al ver a su padre junto al parlante escuchando música de La Nueva Ola, no fue sino hasta los 36 años cuando todo tomó un giro inesperado en la vida del curicano Ángel Zapata, quien ha participado en 14 festivales en Estados Unidos concursando como Elvis Presley. “He tenido la fortuna de presentarme en Memphis, Nueva York, Georgia, Miami, Chicago y en otros estados, siempre con muy buena crítica lo que me permite continuar perteneciendo al selecto grupo de los 20 mejores tributos del mundo de Elvis”, señaló el artista quien, en Chile, fue semifinalista del programa de talentos de canal 13 “Starstruck”.

Consultado cómo llegó a tributar al Rey del Rock, Zapata, quien además es Teniente Coronel en el ejército de Chile, dijo que cada vez que cantaba en un karaoke le pedían que continuara, instándolo a seguir la senda musical. ”Recuerdo que una vez un señor me pasó una tarjeta pensando que me dedicaba a esto y nada que ver. En otra ocasión mi señora me propuso como cantante en una fiesta del colegio de mi hijo y desde ese momento no he parado de tributar a Elvis”, acotó Zapata.

La invitación está extendida para quienes siempre vibraron con la música del extinto ídolo mundial del rock. La de este martes es una oportunidad de aquellas para reencontrarse con melodías como That’s All Right Mama”, “Don’t Be Cruel”, “The Impossible Dream” y “Suspicious Minds”, por nombrar sólo algunas. Todo, con la increíble voz y desplante escénico de Angel Zapata.

El “Elvis” chileno se presentará en el escenario del Restobar Lucky 7, pasadas las 23:00 horas, show al que se accede gratis con la entrada al casino de juegos de la capital regional.

“Los invito a dar un paseo a través de toda la carrera de Elvis, desde sus inicios, cantando mucho rock and roll, hasta los 70, donde las baladas se tomaban el escenario. Reviviremos los clásicos shows de Elvis en Las Vegas. La última vez que estuve en Dreams lo pasamos tan bien que el show de una hora duró más de 100 minutos. Es un público muy entretenido y participativo”, sentenció el cantante nacional.

