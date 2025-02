JETSET: EL EXITOSO TRIBUTO A SODA STEREO REGRESA A DREAMS

Luego de 4 meses, el destacado trio musical "JetSet Soda Stereo" vuelve a pisar el escenario de Dreams Punta Arenas, buscando generar nostalgia en más de un espectador fanático del recordado grupo argentino, liderado por Gustavo Cerati. Será una puesta en escena que evocará la estética de los argentinos. La banda suele presentar un show consolidado entre los tributos a la mítica banda de rock ochentero ya que logra traer al escenario grandes clásicos como "Persiana Americana", "De Musica Ligera" o "Prófugos".

"El repertorio va variando, pero les aseguramos que tocaremos varios de los clásicos de Cerati. Lo disfrutaran, llevamos mucho tiempo haciendo esto y queremos dar el salto", afirmó Juan Manuel Herrera, uno de sus integrantes.





Proyección.

Tras casi 6 años de rodaje, los músicos Juan Manuel Herrera, Sergio Pérez y Patricio Ulloa buscan brillar en su "casa" una vez más junto a los éxitos de Soda y tratar de expandir su melodía a lo largo del país. Su voz principal, "Juanma", no ocultó su ilusión de salir del estrecho junto a sus compañeros. "Nos encantaría poder tocar en otras partes, me encanta Chile y nunca he tenido la oportunidad de tocar con Jetset fuera de Magallanes. Si quieren contactarnos, no duden en hacerlo a través de @jetset_soda en Instagram", señaló Herrera.



Gratis.

La compra de una entrada al casino permite disfrutar gratuitamente de este espectáculo, el cual comenzará no antes de las 23:00 hrs, en el escenario del restobar Lucky 7, en Dreams Punta Arenas.

​