GANADOR DE "MI NOMBRE ES" CANTA ESTE JUEVES EN DREAMS

​Cristóbal Montecinos es la voz tras el legendario cantante mexicano. El oriundo de Curicó es uno de los exponentes del tributo más reconocido de Chile. Su trayectoria no es reciente, lleva bastante tiempo en rodaje. "Canto desde pequeño, pero me formalicé en el rubro desde el 2014 cuando salí en el programa "Mi Nombre Es", ganando las ediciones de 2014 y 2015, fui bicampeón. Desde ahí centré mis energías en personificar al más grande”.



Con la humildad de los grandes, el artista señala que han sido 11 años de carrera maravillosos y espera seguir evolucionando y en algún momento poder explotar.





Show



Sobre la presentación de este jueves en Punta Arenas, Montecinos buscará darle un sello macizo al tributo. "El espectáculo se centrará en diferentes etapas de la trayectoria del maestro, como la década de los 70's, donde interpretó "El Triste", dando vueltas por su exitosa carrera hasta mediados de los 90's, con canciones como "40 y 20". Lo más probable es que tengamos una lista de canciones de casi toda su vida musical. Imperdible para los románticos y melancólicos", expresó.



Casino



No es primera vez que el personificador estará en el casino puntarenense. "Ya tuve la posibilidad de cantar en Punta Arenas y en todos los casinos Dreams hace un par de años. Después me repetí en algunas partes, pero no he vuelto a hacer la gira completa. Es una hermosa experiencia, que espero se repita en esta ocasión. La energía y la cercanía del escenario a la gente es motivante".



Invitación



La voz tras José José dejó invitada a la comunidad para que lo acompañe este jueves. “Le digo a la gente que disfrutarán y cantarán los clásicos del maestro José José. Canciones inolvidables que son leyenda. La mayoría son muy conocidas para el público, así que disfrutarán de mucha música de calidad que siempre ha estado en los corazones de las personas, tanto jóvenes como más experimentadas”, enfatizó.



El show de Cristóbal Montecinos será este jueves 15, en el escenario del restobar Lucky Seven, en Dreams Punta Arenas, no antes de las 23:00 hrs. El acceso al show es gratis con la entrada al casino,cuyo importe total es en beneficio fiscal.