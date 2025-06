EVELYN MATTHEI ENCABEZA ENCUENTRO CON MUJERES PARA INICIAR ACTIVACIÓN TERRITORIAL: “ESTE ES EL MOMENTO DE LAS MUJERES. NO PARA ESPERAR, SINO PARA LIDERAR”

Este domingo, unas 50 mujeres de Chile Vamos tuvieron una entretenida cita virtual con la precandidata presidencial Evelyn Matthei, con el objeto de iniciar el despliegue territorial femenino, con foco en lo que realmente “les importa y las moviliza”.

La exalcaldesa de Providencia enfatizó en la necesidad de que las mujeres no solo acompañen, sino que sean la fuerza motora del cambio político en Chile. “Hoy en Chile, hay miles de mujeres que están cansadas, preocupadas, sintiéndose solas. Nos necesitan. Necesitan que alguien las escuche y les hable con verdad. Esa voz son ustedes”, afirmó Matthei, quien destacó la misión de llegar a todas las mujeres con esperanza y soluciones reales.

La candidata fue clara y directa: “Necesitamos estar abiertas a escuchar a mujeres de todas las edades, regiones y ocupaciones. Necesitamos sus voces, sus historias, sus ganas de cambiar las cosas. Este es el momento de las mujeres. No para esperar, sino para liderar”.

Matthei remarcó que esta campaña es para quienes trabajan duro todos los días y no se rinden: “Las mujeres están cansadas de promesas que no se cumplen, quieren compromisos, que sus hijos vivan sin miedo, no sentirse solas, resolver los problemas de salud y de maternidad. Juntas cambiaremos Chile. Las mujeres haremos el cambio que Chile necesita. No da lo mismo quien gobierne. Tenemos una oportunidad de hacer un cambio real y tenemos que aprovecharla”, concluyó la exalcaldesa.

La participación de Cecilia Morel

Bajo el lema “Juntas cambiamos Chile” la actividad contó con destacadas oradoras, entre ellas la exprimera dama Cecilia Morel, quien participó con un discurso lleno de energía que motivó a todas a ser protagonistas y salir a sumar adherencias para Matthei.

“Con Evelyn nosotros vamos a tener un lugar muy importante, va a ser un gobierno que tiene que tener el sello de mujer”, dijo Morel.

“Los gobiernos no se hacen solos, sino que justamente con todas. Y nuestra labor hoy día es salir a terreno y estar en contacto con las mujeres. No hay nada más convincente, más creíble y sobre todo verdadero, que lo que nosotras podamos transmitir”, agregó.

“Entonces yo quiero invitarlas a que cada una de ustedes realmente trabaje en sus distritos, en sus comunas, también en sus redes obviamente, porque esta es una oportunidad que no podemos desaprovechar. Realmente tenemos que jugarnos el todo por el todo, porque esta es nuestra esperanza y nuestra posibilidad real”, concluyó.

Durante la semana se verá además una activación en redes, mezclada con despliegues en regiones y coordinación con diputadas y alcaldesas que ya están activadas.

Habrá agendas específicas de género, pero también actividades mixtas donde el foco estará en poner a Matthei al centro como una líder que entiende, escucha y propone desde la experiencia.

