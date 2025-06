COLEGIO DE PROFESORES EXIGE A CONTRALORÍA ACLARAR INTERPRETACIONES A SUS OFICIOS SOBRE DESCUENTOS POR DERECHO A MANIFESTARSE Y ESPERA CELERIDAD EN LA RESPUESTA

Casi dos horas duró la reunión entre el Colegio de Profesoras y Profesores con la Contralora Dorothy Pérez, para aclarar puntos respecto a los oficios enviados a los Slep´s y Municipios sobre los descuentos a docentes por su derecho a manifestarse.

​



A la salida el Presidente Nacional del Gremio Docente, Mario Aguilar, sostuvo que fue un encuentro franco en el que expusieron argumentos y "fundamentos que tenemos para señalar que nuestros llamados no son ilegales como se ha señalado. Hay incluso fallos de la propia Corte Suprema que así nos respaldan y sí tiene sustento jurídico lo que nosotros hacemos cuando nos movilizamos”.

​



Aguilar agregó que también le señalaron a la Contralora que "ha excedido sus atribuciones como es el involucrarse en temas que son propiamente del derecho laboral".

​



El líder gremial docente reiteró que esa postura de Pérez generó la molestia de “miles de profesores en todo Chile y de funcionarios públicos que han visto en este oficio una amenaza muy grande a la libertad sindical, al derecho a huelga y al derecho a manifestarse”.

​



Mario Aguilar explicó que hubo discrepancias "sobre la interpretación de los oficios por parte de los sostenedores, ya que según entienden los docentes, habiendo recuperación de las clases fuera de la jornada de trabajo procede reintegrar los montos descontados".

​



En esa línea, el Presidente Nacional Docente informó “nosotros creemos que ese oficio debe ser puntualizado y la Contralora accedió a que ingresemos una solicitud de aclaración respecto a algunos de los puntos, cosa que vamos a hacer en los próximos días, y comprometió una respuesta rápida”.

​



Mario Aguilar sostuvo que la Contralora “comprometió una respuesta rápida, esperamos que sea tan rápida como la que le hizo al senador Velázquez que fue en tres días, o tan rápida como los oficios que ha ido emitiendo”.

​



Además, Aguilar acusó la pasividad de Contraloría frente a irregularidades graves en el sistema educativo, como el no pago de cotizaciones previsionales, el deterioro de la infraestructura escolar y las demoras en la entrega del bono de retiro, entre otros.

​



Finalmente, el líder gremial Docente advirtió que el gremio no recuperará clases sin garantía de reintegro “esperamos que prime el imperio del derecho. Si no hay claridad y garantías, no vamos a aceptar una recuperación con descuentos”.

​