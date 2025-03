TRIBUTO A AC/DC LLEGA CON TODO SU "ROCK AND ROLL" A DREAMS

El tributo "Ball Breaker", que conmemora la trayectoria de "AC/DC", aterriza en el sur con los principales éxitos del grupo euro-oceánico. Con casi 25 años de trayectoria se han transformado en un “imperdible” musical en los escenarios de Sudamérica. Uno de sus vocalistas, José Luis Vera, quien caracteriza a "Angus Young", relata acerca del auspicioso presente de su banda. "Soy de los fundadores de la primera banda en conmemoración a AC/DC en Chile. Actualmente contamos con dos grandes cantantes a nivel internacional, incluso tenemos uno que está colaborando con bandas estadounidenses. Será una experiencia única en Punta Arenas”, sostuvo Vera.



Repertorio



Al ser un conjunto con mucho recorrido, el artista junto a sus colegas, buscan caracterizar de la manera más completa a los europeos. Para ello, tienen un listado de imperdibles clásicos. "Juntamos lo mejor de todos los tributos a álbumes que he formado junto a mis compañeros, como Ball Breaker, Thunderstruck, High Voltage, etc. Será un recorrido por los principales temas de la banda como Hard As A Rock, Boogie Man, Love Bomb, etc”, expresó.



Invitación



El intérprete de "Angus" dejó hecha la invitación para que la gente asista este viernes a Dreams Punta Arenas. "Como grupo, los dejamos cordialmente invitados para que exploremos todo el recorrido de esta legendaria banda. Tratamos siempre de ponerle mucho power en el escenario, en cada tributo que le hacemos a AC/DC. El lugar es maravilloso, las instalaciones también, así que nos encontramos para vibrar con todo el "Rock N'Roll", cerró la voz del homenaje.



El evento se llevará a cabo este viernes 21, no antes de las 23:00, en el escenario del restobar Lucky Seven del casino de juegos. El ingreso al show es gratuito con la entrada al casino, cuyo importe total va en beneficio fiscal.