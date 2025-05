WILLY SABOR Y SU INCONFUNDIBLE HUMOR ARRIBAN A DREAMS PUNTA ARENAS

Una noche para reír, disfrutar y pasar un momento agradable. Eso y más ofrecerá este sábado 17 de mayo en el casino de juegos puntaarenense, el comediante Willy Sabor, ocasión en que el "showman" chileno mostrará lo mejor de su repertorio con el que ha recorrido gran parte de la Región Metropolitana y algunas capitales regionales.

Guillermo González inició su incursión televisiva en 1992, pero no como actor, ni humorista. Lo hizo como cantante, cuando lanzó su primer disco bajo el seudónimo de Andy Bravo. Luego vino la segunda placa denominada Willy Sabor y la Sabor Band con el sello Warner Music. En este disco destacaron temas como "El León" y "Más Rica Que Tú", los que aún lo acompañan en sus espectáculos.

Años más tarde hizo su aparición en el mundo del humor, cuando se integró ya como un locutor consagrado, al estelar "Morandé Con Compañía", experiencia que le dió un salto importante a nivel mediático. "Estar en MCC, significó explotar una faceta cómica y lograr libertad. Ser libre para crear, generar espacios de humor y reírme. Hay pocos lugares donde lo he pasado tan bien como en el Morandé", expresó Willy.

El artista tuvo palabras para describir la performance que brindará este sábado en el sur. "Cantaré, pero no es un concierto para abrazarse. Habrán muchas risas, pero no será una rutina de "stand up comedy" como tal. Será un mix de todo un poco, dónde el público jugará un rol fundamental para que el show sea exitoso. Es como si echaramos a andar una licuadora y metieramos todos los éxitos que me han acompañado en estas décadas de carrera. Es un repertorio muy sólido", resaltó.

Para Guillermo Andrés, volver a Punta Arenas es una chance ideal para hacer vibrar a toda la comunidad presente. "He estado varias veces en aquel casino, la recepción fue increíble. El magallánico tiene una calidez especial, es cercano y muy participativo. Las instalaciones son de diez puntos, así que ya estamos afinando los últimos detalles para que la gente suelte muchas carcajadas", cerró.

El show de Willy Sabor será este sábado, no antes de las 23:00 hrs, en el escenario del restobar Lucky Seven, en Dreams Punta Arenas. El acceso es liberado, portando la entrada al casino.

​