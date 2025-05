AOBAC IMPULSÓ EVENTO CULINARIO PARA PROMOVER EL CONSUMO LOCAL DE BACALAO DE PROFUNDIDAD

​Con entusiasmo, profesionalismo y una profunda conexión con los sabores del mar austral, se vivió el evento gastronómico “Bacalao: Sabor de las Profundidades”, organizado por la Asociación de Operadores de Bacalao de

Profundidad (AOBAC), bajo las empresas de Globalpesca, Pesca Chile y Pesca Cisne, con la participación de INACAP Punta Arenas, y que tuvo como protagonistas a los estudiantes de gastronomía.



La jornada comenzó a las 10:00 horas en el hall principal de la institución, donde los 25 alumnos, distribuidos en cinco grupos, contaron con una hora para preparar un plato en base a bacalao de profundidad. Un jurado de excelencia —compuesto por Inés Coro, Lorena Riquelme, Cristian Figueroa, Alfredo Pérez y la seremi de Economía Marlene

España— fue el encargado de evaluar creatividad, técnica y sabor.





El proceso de preparación para este concurso incluyó semanas de trabajo previo por parte de los estudiantes, quienes contaron con clases por parte de los chefs del restaurante Ventisca, Cristian Moureu y Fernanda Ramírez, quienes compartieron técnicas específicas para trabajar correctamente este recurso marino de alto valor gastronómico.





“Este concurso fue fantástico. Me encantó la energía, el compromiso de los estudiantes, y lo que esta iniciativa representa: una forma concreta de promocionar el bacalao de profundidad como producto magallánico, dentro y fuera de la región”, comentó Eduardo Infante, presidente de AOBAC.





“El bacalao era un tema que yo creo que estaba pendiente” comentó Inés Coro, representante de Gastropuq, y miembro del jurado del concurso, agregando que, “creo que es una muy buena opción en carta. La mayoría de los restaurantes trabajamos con pescados regionales porque queremos mantener el patrimonio de alimentos, de productos, yo creo que no está tan lejano de que pueda llegar a las cartas. Feliz de que la Asociación de Bacalao, nos está dando la oportunidad a los restaurantes de tenerlo como producto porque antes no teníamos acceso a ello”. finalizó





Por su parte, y quienes fueron los encargados de deleitar el paladar del jurado y público asistente, Nelly Aguilar, directora de la carrera de Gastronomía de Turismo, y Digital Web, dijo que, “Este evento le ha dado un realce a la carrera y a nuestros estudiantes, así que estamos muy agradecimos por la invitación y por toda la convocatoria. Ahora después de

este concurso, se va hacer un recetario junto con Aobac, y eso se entregará a los restaurantes de Punta Arenas”, finalizó afirmando que, “Estamos dispuestos a seguir colaborando con la difusión del consumo del bacalao”.



Fueron tres los primeros lugares donde obtuvieron $1.000.000, $500.000, y $250.000 respectivamente los cuales son distribuidos equitativamente entre los integrantes de cada grupo ganador.





Catalina Aguilera, representante del equipo “Almas de Magallanes”,se llevó el primer lugar con un plato que combinó técnica e identidad local: “Preparamos una potaje de zanahoria con menta y jengibre, un lomo de bacalao marinado en aceite de cítricos, chips de papas, falso caviar y espuma de calafate. Todo se mezclaba en una explosión de sabores

deliciosos. Emocionada por el premio de un millón de pesos y por el reconocimiento al esfuerzo invertido”, dijo.



El grupo “Pasión Magallánica” obtuvo el 2do lugar. Rubén Arata, al finalizar la premiación comentó estar “contento por mi equipo, fue un trabajo muy provechoso, agradezco a mi equipo y mi profesor que nos guió en todo momento. Siento que fue merecido nuestro lugar, estoy feliz por eso”.



Por su parte, Yoel Ojeda, integrante del grupo llamado “Hijos del Estrecho”, obtuvo el 3er lugar y aseguró que no conocía el bacalao de Magallanes, “conocía el puro nombre del pescado y que era por allá en Europa pero este no lo conocía, al probarlo es bastante suave, pensé que era un pescado mucho más fuerte, en sí me gustó y eso que yo no soy

bueno para los mariscos ni pescados, lo disfruté bastante”. enfatizó. Mauricio Zamorano, capitán de pesca de la compañía Globalpesca, señaló que, “es importantísimo que se haga partícipe a la comunidad porque este tipo de actividad, de

concurso no lo había visto nunca antes. Este bacalao se conoce bajo el dicho “plato de cardenales”, y aquí creo que quedó demostrado, los jóvenes lo prepararon muy bien”.





Pasadas las 12:30 horas, el evento dio paso a una degustación abierta al público, que atrajo a cientos de personas interesadas en probar el bacalao de profundidad preparado por otros 45 estudiantes y docentes.

​



Fue una verdadera fiesta de sabores, que contó con el maridaje de Carancho Kombucha y el acompañamiento de Agua Mozomu, aportando frescura y sofisticación a una experiencia culinaria que combinó lo mejor del mar y de la producción local. Una degustación gourmet, consciente y con carácter patagónico.



“Bacalao: Sabor de las Profundidades” no solo fue un concurso, sino un puente entre la pesca industrial, la formación técnica y la comunidad. Una experiencia gourmet, con sello magallánico, que celebró el talento joven, el valor del producto local y el orgullo de cocinar con lo mejor de nuestras aguas.







​