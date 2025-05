CRISTÓBAL BASCUÑÁN, PRESIDENTE CCHC MAGALLANES: "EL PEDZE 2.0 ES EXTRAORDINARIO, NOS INVITA A SOÑAR UNA REGIÓN TREMENDAMENTE DESARROLLADA Y ATRACTIVA PARA LA INVERSIÓN"

Socios y socias de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) Magallanes conocieron en detalle las iniciativas contempladas en el nuevo Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas (PEDZE). La presentación estuvo a cargo del gobernador regional de Magallanes y de la Antártica Chilena, Jorge Flies Añón, junto al jefe de la División de Planificación y Desarrollo Regional, Axel González Lasa.

En el encuentro informativo realizado en la sede de la CChC Magallanes, con participación de gremios como H2V Magallanes y la CPC regional, se presentaron las inversiones proyectadas del nuevo plan, que superan los 2,4 billones de pesos, con aportes del FNDR, financiamiento sectorial y del propio PEDZE.

Cristóbal Bascuñán, presidente de la CChC Magallanes, destacó: "Conocimos el plan que el Gobierno Regional tiene proyectado para los próximos 10 años, lo cual representa una oportunidad virtuosa para la economía y para toda la industria regional. Contar con una planificación de largo plazo nos permite anticipar los desafíos y prepararnos adecuadamente para enfrentarlos".

Bascuñán agregó que "el PEDZE 2.0 es un plan ambicioso que no solo implica ejecución, sino también la prefactibilización de una serie de futuros proyectos que surgirán a partir de esta hoja de ruta. Todas las iniciativas están alineadas con lo que se ha definido como estrategia de desarrollo regional, donde la economía, el fomento productivo, el capital humano, la ciencia y la planificación territorial son los pilares fundamentales".

El timonel del gremio de la construcción en Magallanes aseveró: "Políticas como el PEDZE 2.0 son extraordinarias; nos invita a imaginar una región altamente desarrollada y atractiva para la inversión, lo que sin duda se traducirá en más bienestar para todos quienes vivimos en Magallanes. No solo permite incorporar presupuesto y recursos, sino además cambiar la lógica de evaluación de los proyectos de infraestructura pública, donde el costo/beneficio pasa a ser lo relevante y no el costo/eficiencia. Por eso, resulta difícil pensar que no será aprobado por unanimidad".

La Política Nacional de Desarrollo de Zonas Extremas (PEDZE) contempla una serie de obras emblemáticas para la región de Magallanes, entre las que destacan: la construcción del Centro Antártico Internacional; la ejecución de la Avenida Circunvalación; la habilitación y construcción de la Biblioteca y Archivo Regional; y la edificación del nuevo Edificio Consistorial en Punta Arenas. En Tierra del Fuego, se incluyen el mejoramiento de la Ruta Y-71 Porvenir – Onaissin y la construcción del Centro de Gestión de Residuos Sólidos. También se considera la reposición de las instalaciones científico-logísticas en la Antártica; el mejoramiento de la ruta de navegación por el Canal Kirke; y la ejecución del Camino de Penetración Hollemberg – Río Pérez, en Puerto Natales; entre otras.

El gobernador regional de Magallanes, Jorge Flies, señaló que "la cartera de proyectos del Plan de Zonas Extremas recoge y acoge, en gran medida, los sueños de desarrollo de la región. Para concretarla, necesitamos del esfuerzo de todos. No es solo el sistema público el que debe impulsar esta cartera, sino también la voluntad, el compromiso y el trabajo conjunto de la Cámara Chilena de la Construcción, sus socios y del mundo privado de Magallanes para hacer realidad estos proyectos".

Asimismo, Flies expresó su intención de presentar nuevamente el Plan PEDZE al Consejo Regional (CORE) en junio próximo, a la espera de la emisión de un decreto presidencial que oficialice la Política Nacional para los próximos diez años. "Los nuevos proyectos probablemente comenzarán a ejecutarse el próximo año, no en 2025", precisó. "Sin embargo, actualmente seguimos trabajando con las iniciativas del primer Plan de Zonas Extremas, que aún están en desarrollo", apuntó el Gobernador Regional.