EXITOSO SEMINARIO SOBRE INNOVACIÓN EN ILUMINACIÓN Y SOSTENIBILIDAD EN PUNTA ARENAS

​La Cámara Chilena de la Construcción (CChC) Magallanes y Schréder Chile llevaron a cabo el seminario titulado "Últimas Innovaciones en Sistemas de Iluminación y Control Sustentables. Nueva Normativa D.S. N°1", en los salones del Hotel Cabo de Hornos, en Punta Arenas. Este evento buscó poner al día a los profesionales de la industria en torno a los avances y retos que enfrenta el sector de la iluminación sustentable.



​José Carlos Oyarzún, presidente del Comité de Especialidades de la CChC Magallanes, destacó la relevancia del seminario para la región y el sector de la construcción. "Este seminario único en Punta Arenas es crucial para el sector, especialmente en una industria donde la electricidad y la iluminación son componentes clave. Como Cámara Chilena de la Construcción, estamos comprometidos con la sostenibilidad de la industria, y en este contexto, la eficiencia energética ocupa un lugar primordial. En la instancia, pudimos conocer avances y métodos innovadores en el campo de la iluminación, lo que no solo contribuirá a la creación de espacios más eficientes, sino que también permitirá desarrollar soluciones estéticas, prácticas y sostenibles que respondan a los nuevos desafíos urbanos".



​Durante el seminario, se abordaron una serie de temáticas clave para el sector de la iluminación. Entre los temas destacados se encuentran el Nuevo Decreto D.S. N° 1 de Protección de Contaminación Lumínica y Biodiversidad, que busca regular la contaminación lumínica y su impacto en los ecosistemas, así como las soluciones en iluminación deportiva e industrial, que mejoran la calidad y eficiencia de la iluminación en espacios específicos. Además, se discutieron los conceptos de eficacia luminosa vs. eficiencia lumínica, cruciales para el rendimiento de los sistemas de iluminación, y el uso de sistemas de control y telegestión en alumbrado exterior, que optimizan el consumo energético y facilitan la gestión remota de las instalaciones. También se presentó Schréder Studio y Schréder Signature, soluciones personalizables para adaptarse a las necesidades particulares de cada proyecto, y la innovadora propuesta SHUFFLE, que concibe el punto de luz como una plataforma para las ciudades inteligentes, integrando la iluminación a los espacios urbanos de manera funcional y sostenible.



​Schréder Chile, empresa líder mundial en soluciones de iluminación para exteriores con presencia en más de 70 países, destacó en el evento su compromiso con la innovación y el desarrollo de soluciones que no solo sean estéticamente atractivas, sino también eficientes y sostenibles, adaptándose especialmente al mercado local.



​Gonzalo Cuello Pujado, Technical Training, MarCom & Tunnel Manager para Latinoamérica de Schréder, comentó sobre la importancia del Seminario y la nueva normativa. "Este tipo de eventos no son comunes en la región, por lo que generaron un gran interés. La nueva normativa es fundamental, y es importante señalar que no existe una solución única para cumplirla, ya que depende de los requerimientos específicos de cada cliente, como el ahorro energético o el índice de reproducción cromático. Esta nueva normativa se enfoca principalmente en la radiancia espectral, en lugar de en la temperatura de color para alumbrado en espacios públicos e industriales", explicó Cuello.



​El seminario funcionó como una plataforma para la actualización y formación de los profesionales de la región, tanto de empresas socias como no socias de la CChC, así como de profesionales del sector público, abordando temas clave en la construcción y el diseño urbano sustentable. De este modo, se reafirmó el compromiso de la CChC Magallanes y Schréder Chile con el futuro de la infraestructura y el bienestar ambiental de la región.​