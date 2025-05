CCHC MAGALLANES INAUGURA EL AÑO GREMIAL 2025 CON FOCO EN SOSTENIBILIDAD, INNOVACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL

​La Cámara Chilena de la Construcción (CChC) Magallanes dio inicio oficial al Año Gremial 2025, en una ceremonia que reunió a autoridades regionales, así como a socios y socias del gremio.



​Entre los asistentes destacaron la Seremi de Economía, Marlen España; el Seremi de Hacienda, Álvaro Vargas; y el Director de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas (MOP), Jorge Cortés; junto a otras autoridades locales.



​En la ocasión, el presidente de la CChC Magallanes, Cristóbal Bascuñán, presentó la Planificación Estratégica del gremio para el año en curso, detallando los principales ejes que orientarán la gestión regional. Estos incluyen: la reactivación y el desarrollo del sector construcción en los ámbitos de vivienda e infraestructura —incluyendo la necesidad de certeza jurídica—; la mejora en el acceso a la vivienda y la reducción del déficit habitacional; el impulso a la modernización del Estado; el apoyo a las empresas del sector para avanzar en sostenibilidad económica, social y ambiental; y la promoción de la innovación y la productividad en la industria.



​"En esta inauguración del Año Gremial presentamos la Hoja de Ruta que hemos definido como Cámara a nivel nacional, la cual está centrada en avanzar hacia la sostenibilidad del sector. También dimos a conocer el trabajo que estamos realizando como Cámara regional: los desafíos que enfrentamos, las metas que debemos proponernos y la visión que aspiramos construir para nuestra región y nuestro gremio. Nuestro objetivo es que este desafío y propósito sea compartido por todos. Queremos que esta planificación estratégica regional se traduzca en acciones concretas, visibles y significativas para las personas. Para lograrlo, es fundamental que cada socio y socia sienta estos propósitos como propios. Hoy, nuestro enfoque va más allá de construir. Ya no basta con entregar una casa, una obra o una infraestructura; también es esencial que el proceso se lleve a cabo de forma responsable, considerando a las comunidades, a los trabajadores y al entorno. Se trata de construir bien y hacerlo de manera sostenible desde el inicio", explicó el presidente de la CChC Magallanes, Cristóbal Bascuñán.



​En línea con uno de los ejes estratégicos de la CChC Magallanes —impulsar la innovación en el sector de la construcción—, la charla principal de la ceremonia de inicio del Año Gremial estuvo a cargo de Tadashi Takaoka Caqueo, director de empresas y experto en innovación, quien presentó la exposición titulada "Claves de innovación y estrategia regional".



​"Uno de los grandes desafíos para asumir el liderazgo como región es definir con claridad en qué se quiere cambiar. Las regiones progresan gracias a la fortaleza de sus ecosistemas, lo que requiere altos niveles de coordinación, algo difícil de lograr si no existe una visión compartida. Se habla mucho del desarrollo o avance regional, pero estos conceptos no siempre son entendidos de la misma forma por todos. Lo que representa progreso para algunos, puede no serlo para otros. En este contexto, la Cámara Chilena de la Construcción cumple un rol fundamental al generar espacios de diálogo sobre estos temas, promoviendo la coordinación. La pregunta clave hoy no es solo cómo hacemos mejores construcciones, sino por qué construimos en primer lugar. Una vez que comprendemos el problema de fondo, distintos actores pueden aportar desde sus perspectivas para abordarlo de manera integral. Ahí radica el valor de un gremio como la Cámara: en preocuparse no solo del qué y del cómo, sino del por qué. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Qué es lo que realmente queremos lograr como sector y como sociedad? En este escenario, la innovación se convierte en la estrategia clave en estos tiempos de incertidumbre", dijo Takaoka, reconocido experto en temas como emprendimiento, innovación y startups.



​La Seremi de Economía, Marlen España, valoró positivamente la realización de la jornada de apertura del Año Gremial de la Cámara Chilena de la Construcción Magallanes, destacando especialmente el enfoque en la colaboración público-privada como una herramienta clave para el desarrollo regional. En ese contexto, señaló que "me parece muy interesante esta jornada, especialmente por su objetivo de trabajar en mesas público-privadas. Hoy más que nunca debemos unir esfuerzos, porque tenemos muchos puntos en común para avanzar y hacer crecer nuestra región". Asimismo, resaltó el valor de la exposición del experto en innovación, la cual —dijo— permitió "abrir nuestra mente para pensar en grande".



​Rocío Millalonco, socia de la Cámara Chilena de la Construcción Magallanes, asistió al evento y destacó la relevancia de contar con una dirección clara como gremio: "Conocer los lineamientos de la Cámara nos permite trabajar todos alineados por un mismo propósito. Somos un grupo humano, y para poder avanzar juntos necesitamos estar conectados. La charla del experto nos entregó un sentido de propósito y nos impulsó a pensar en el futuro, a preguntarnos qué queremos lograr y cómo podemos dejar una huella en la región. Me pareció una instancia potente, inspiradora, que nos motiva a seguir trabajando en conjunto, no solo por el gremio, sino también por la región".​







