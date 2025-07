CARLOS ESCAFFI, EL “CISNE NEGRO”, CULMINA INTENSA VISITA AL EXTREMO SUR DEL PAÍS Y SEÑALA: “MISERABLES AQUELLOS POLÍTICOS QUE RECURREN AL DIVISIONISMO PARA MANTENERNOS ENFRENTADOS”

Carlos Escaffi, postulante a candidato independiente a la presidencia de la República, quien aún se encuentra en la búsqueda de las 36, 000 firmas para inscribir su candidatura, concluye su viaje de fe por las zonas más extremas y australes de nuestro país.

La constante en los encuentros con la ciudadanía, fueron marcados por la necesidad de ser escuchados, visibilizados y sobre todo por la presencia de un Estado que se sienta en las zonas extremas. Al respecto Escaffi señala, que sus aspiraciones no están ligadas a coaliciones ni estructuras partidarias tradicionales, y que su enfoque se centra en escuchar y dar voz a las comunidades locales: “mi propuesta es justamente eso: trabajar directamente con la gente, sin intermediarios políticos, sin politiquería, sin pitutos”, “lo que yo le puedo garantizar es independencia absoluta, pues no vengo de la política, y todo lo que ha significado recorrer más de 4,200 kilómetros lo hago con mis recursos, no le debo un peso a nadie, señaló.

En otro momento, Escaffi enfatizó “mi gobierno se caracterizará por entregar señales concretas de descentralización efectiva y sintonía social, de hecho, tengo contemplado que, a lo menos, una vez al mes, el presidente de la República tendrá presencia en cada región del país, y ésta obedecerá a un gabinete descentralizado, en donde dicho gabinete en pleno sesionará una vez cada 4 semanas en regiones, escuchando al chileno de a pie. Me parece impensable que solo se mire a las regiones desde Santiago o solo se recurra a ellas de manera reactiva”. Chile necesita un “papá” que visite a sus hijos, los escuche y los visibilice”, señaló.

Asimismo, Escaffi detalló algunos de los ejes de su propuesta sustentada en prioridades sociales: mejorar la representación de las zonas rurales y urbanas más desfavorecidas, fomentar políticas sociales adaptadas a las realidades regionales y promover una gestión participativa desde las bases. Según sus palabras, el objetivo es: “dar visibilidad a quienes nunca han sido escuchados en el centro del poder, con foco en las necesidades de la gente, hay que volver a conectar y eso se hace en calle, en terreno, dando la cara, no a través de la sede regional del partido o haciendo visitas solo para sacarse fotos con la gente, el chileno quiere ser escuchado y eso es lo que estoy haciendo, colocando a los chilenos al centro”.

Finalmente, Escaffi dejó con mucha emotividad Castro cerca de la medianoche para continuar su viaje de fe del viernes 4 al 7 de julio por el extremo norte del país (Arica e Iquique), expresó: “Les garantizo que se marcará un antes y un después en la historia de Chile, una historia que será de todos, que será la historia de Cecilia, de Juan Carlos, de Pedro, de Naty, de ….. de todos los chilenos, y juro por mi vida que no les voy a fallar. Voy a reconstruir una nación, voy a hacer que Chile mire hacia adelante bajo un proyecto país sin mayor divisionismo”.

La presencia de Escaffi en Punta Arenas, Puerto Natales, Puerto Montt, Puerto Varas, Valdivia, Osorno, el archipiélago de Chiloé, particularmente Castro, generó espacios de diálogos espontáneos con la ciudadanía que se acercaba a saludarlo, quienes se manifestaban indicando que lo seguían a través de su cuenta en Tik Tok. Un dato curioso fue que dichos seguidores son una muestra diversa generacional en donde están presentes adultos mayores y jóvenes que en líneas generales piden al postulante a candidato que siga focalizando su propuesta de trabajo, de cara a un futuro gobierno, en un proyecto común para Chile sin más divisionismo y foco de acción en prioridades y necesidades sociales.

La intensa visita que sumó más de 800 kilómetros de recorrido contempló también una agenda con diversos medios regionales, los cuales no solo evidenciaron un interés informativo en conocer la propuesta de Escaffi en amplias entrevistas en prensa radial, televisiva y escrita, sino que también, espacios de diálogo a través de streaming en los que participó la ciudadanía con preguntas dirigidas al postulante a candidato independiente.

¿Quién es Carlos Escaffi, el hombre que limpiará y ordenará Chile?

Carlos Escaffi, 47, casado, 3 hijos, titulado en administración y gerencia, magister en ciencias políticas y relaciones internacionales, porteño, nacido y criado en los cerros de Valparaíso, no viene del mundo político, es un chileno hijo del rigor, del trabajo, del esfuerzo, y creyente en la meritocracia, que decidió actuar. Un hombre con la experiencia, formación y determinación para limpiar y restaurar el orden y el respeto.

​