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27 de abril de 2026

PARROQUIA SANTA TERESA DE LOS ANDES SERÁ TEMPLO JUBILAR POR CENTENARIO DE LA CORONACIÓN DE LA VIRGEN DEL CARMEN

Buenos días región.

parroquiasantateresadelosandes

Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, Yamilet Salvador, representante de la Parroquia Santa Teresa de Los Andes, informó a la ciudadanía sobre las actividades enmarcadas en el centenario de la coronación de la Virgen del Carmen, Reina de Chile.

En este contexto, la parroquia ha sido designada como Templo Jubilar por el obispo de Punta Arenas, Óscar Blanco, dando paso a un periodo especial de gracia que se extenderá desde el 16 de abril hasta el 19 de diciembre de 2026, fecha en que se conmemoran los 100 años de la histórica coronación realizada el 19 de diciembre de 1926.

Durante este tiempo, la comunidad está invitada a participar activamente en las distintas instancias religiosas que se desarrollarán en el templo, el cual permanecerá abierto de martes a sábado entre las 17:00 y las 20:00 horas. En ese horario se llevarán a cabo momentos de adoración eucarística, rezo del santo rosario, confesiones y celebración de la santa misa.

Desde la parroquia hicieron un llamado a los vecinos y fieles a ser parte de este significativo acontecimiento para la Iglesia en Chile, acercándose a vivir este tiempo espiritual en comunidad.

La Parroquia Santa Teresa de Los Andes se encuentra ubicada en el barrio Población Alfredo Lorca, en Punta Arenas.



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