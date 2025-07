“ESTA DENUNCIA TIENE QUE VER CON DEMOSTRAR FALTAS DE PROBIDAD DEL MISMO GOBERNADOR”: CORE SALAS APUNTA A FLIES POR PRESUNTA INTERVENCIÓN EN NEGOCIO IRREGULAR

En el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, el consejero regional Max Salas Illanes dialogó con la audiencia sobre varios temas de interés para la comunidad.

En primer lugar se refirió a la aprobación del PEDZE por parte del Consejo Regional. Salas manifestó que “lamentablemente la política en Chile ha tendido a crear sobre expectativas como un instrumento para obtener réditos políticos a corto plazo, pero a largo plazo genera desazón, apatía con la política”. Agregó que “siento que tiene mucho de artificio, de crear expectativas, lo que no significa que el PEDZE como metodología de trabajo sea malo, es una cartera de proyectos que va a ser tramitada por un canal paralelo al canal tradicional de administración pública”. Asimismo, aclaró que “existe un acuerdo que estos proyectos no se evaluarán desde la rentabilidad social (per cápita), sino que se van a medir en función de que las iniciativas se hagan de la forma más económica y rápida posible”. El consejero enfatizó que “aquí lo más importante es transmitir calma a la gente, no es que a Magallanes se la hayan asignado 2,4 billones de pesos, todavía los recursos para estos proyectos habrá que lucharlos año a año”.

Sobre la reconfiguración del PEDZE, tras haber pasado nuevamente por etapas de participación ciudadana, destacó que “fue un buen ejercicio democrático e institucional, no se trata de torcerle el brazo a nadie, se trata de que como consejo regional hiciésemos ver al gobernador que se estaba equivocando”. Comentó que este llamado de alerta del Consejo Regional permitió que “se cumplió lo que se tenía que hacer, por lo menos se eliminaron algunos proyectos bastante tirados de las mechas, algunos se bajaron, por ejemplo el estudio de prefactibilidad de un túnel debajo del Estrecho de Magallanes”.

Por último, se abordó la denuncia de autoridades regionales ante la Contraloría General por graves irregularidades y eventuales delitos en la compra de una casa de acogida del Gobierno Regional. Salas relató que “este consejero regional y otros colegas, nos intrigo este caso en marzo, habíamos visto que la modalidad de compra se había hecho trato directo y no por licitación pública como exige la ley, nos pareció un error administrativo, no teníamos mayores antecedentes y lo consideramos como un mal proceder… empezamos a indagar, ni el gobernador ni su equipo fueron capaces de dar una respuesta coherente… respuestas muy raras… en el mes de mayo nos llegan antecedentes de que no solo habría una irregularidad respecto a la modalidad de la compra sino que además se hace ver que el individuo que vende la propiedad en casi 300 millones de pesos al gobierno regional al mismo tiempo le está comprando otro bien raíz por 400 millones de pesos a una sociedad médica donde la esposa del gobernador es socia”.

El consejero también apuntó que “creo que el señor Flies de mala fe, está metiendo a este cuento a su señora, aquí la señora del señor Flies no ha hecho nada malo, nadie la está apuntando a ella, la incompetencia la tiene la autoridad”. Finalmente aclaró que “no tiene que ver esto con una acusación contra la cónyuge del señor Flies, esta denuncia tiene que ver con demostrar faltas de probidad del mismo gobernador porque intervino en negociaciones que benefician a su parte… eso es irregular”.

