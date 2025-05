MINVU ENTREGÓ SUBSIDIOS HABITACIONALES PARA CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO HABITACIONAL SIN DEUDA EL TRÉBOL 51-D

Aplausos, emoción y fotografías para registrar un importante logro, se apreciaron este viernes en la entrega de 144 subsidios habitacionales a familias de la agrupación de vivienda Antü Küyen, conformada también con ex integrantes de la agrupación Asistentes de la Educación 2 y otras familias que cumplieron con los requisitos del programa Fondo Solidario de Elección de Vivienda (D.S.N°49). Los certificados de subsidios habitacionales fueron entregados por el Seremi de Gobierno, Andro Mimica Guerrero; el Seremi Minvu, Marco Uribe Saldivia; el Director Regional (S) del Serviu, Omar González Asenjo y funcionarios. En tanto las familias estuvieron representadas por el presidente de la agrupación Antü Küyen, Luis Almonacid Matamala. En su saludo a las familias, el Seremi de Vivienda y Urbanismo, Marco Uribe Saldivia valoró la organización del grupo y liderazgo del dirigente, quienes al inicio de esta gestión, eran una de las agrupaciones que no contaban con Entidad Patrocinante para la elaboración de un proyecto habitacional. “Como Ministerio de Vivienda y Urbanismo es muy importante realizar este hito de entrega de subsidios, en este caso son 144 para el mismo número de familias del proyecto El Trébol D. Es un proyecto que se trabajó en conjunto con los representantes de la agrupación, con los agrupados y también con la Entidad Patrocinante. Y el trabajo la verdad es que ha sido un proceso bastante ameno, de conocernos, de criticarnos, de decir cómo son las cosas, pero siempre con el debido respeto, para poder sacar adelante este tipo de soluciones habitacionales”, destacó el Seremi Marco Uribe Saldivia. Respecto al avance del Plan de Emergencia Habitacional, la autoridad indicó “Nosotros hoy día estamos haciendo entrega de estos subsidios, realizaremos la primera piedra y vamos a dejar la obra en ejecución y van a ser otros quienes entreguen este conjunto habitacional. Y eso es parte del proceso del Estado, eso es parte de la política habitacional y hoy día el Plan de Emergencia Habitacional lo que está haciendo es poder aumentar este volumen de entrega de viviendas y también de poder dejar en ejecución para la próxima administración. Así que estamos muy contentos, como Gobierno el Presidente Gabriel Boric, de poder seguir cumpliendo con las familias de Magallanes.” El proyecto El Trébol 51-D fue desarrollado por la Entidad Patrocinante Retamal y Oyarzún y será construido por la empresa constructora Ebco. Se trata de un conjunto habitacional de 185 viviendas, 144 de las cuáles corresponden a los subsidios entregados este viernes. El Director Regional (S) del Serviu, Omar González Asenjo informó “Estamos entregando subsidios a dos agrupaciones que se adjudicaron el Proyecto El Trébol D, son viviendas de 52 metros cuadrados, dos dormitorios con ventanas termopanel, calefacción central, ampliación proyectada, ubicado en un sector conectado de la ciudad, cumpliendo con este hito antes de la ceremonia de primera piedra, que pretendemos realizar pronto”. En representación de la agrupación, el dirigente Luis Almonacid Matamala, señaló “Puedo decir que me siento bastante bien por el hecho de que bajo un formato responsable y que está para que así la gente cumpla cada una de las reglas para obtener un subsidio, se hizo lo solicitado. Esto generó felicidad para todos ellos, como así también para mi persona, por el hecho de que yo soy discapacitado por todas las enfermedades que tengo”. El conjunto habitacional se construirá en el sector poniente de la ciudad, donde se proyecta la edificación de otras 6 etapas de viviendas sociales, una de las cuales, El Trébol E, de 166 viviendas, ya está en construcción. Los postulantes beneficiados corresponden a 119 mujeres y 25 hombres. 4 personas tienen acreditación de discapacidad y 11 son personas mayores. En los grupos familiares se cuentan alrededor de 150 niños, niñas y adolescentes.