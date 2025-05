XIMENA RINCÓN REFUERZA PRESENCIA DE DEMÓCRATAS EN MAGALLANES CON ACUERDO POR EL REGIONALISMO "LA VOZ DE LAS REGIONES DEBE ESTAR ALGUNA VEZ PRESENTE EN LOS DEBATES NACIONALES"

En una visita a la Región de Magallanes, la senadora y presidenta del Partido Demócratas, Ximena Rincón González, destacó esta mañana en el programa "Buenos Días Región" de Polar Comunicaciones, la consolidación de una alianza estratégica con el Movimiento Regionalista de Magallanes. El objetivo: fortalecer la representación regional y potenciar la autonomía territorial en el debate político nacional.

Durante su participación, Rincón destacó la importancia de este acuerdo de colaboración firmado en Punta Arenas, que busca dar mayor visibilidad a las necesidades de las regiones extremas como Magallanes y Arica. “Estamos en 13 regiones, nos faltan 3”, señaló, subrayando el compromiso del partido con una presencia territorial efectiva.

“La voz de las regiones debe estar alguna vez presente en los debates nacionales pero también en la toma de decisiones nacionales”, afirmó la senadora, criticando lo que consideró un discurso vacío por parte del gobierno actual en cuanto al regionalismo. “Decir que uno es de región pero no lo expresa ni lo manifiesta en la vida diaria, es aprovechamiento”, sentenció, añadiendo: “¿Magallanes ha sentido la diferencia? ¿Las regiones han sentido la diferencia?”

En la entrevista, también abordó la necesidad de una reforma al sistema electoral. “Para nosotros, la reforma no es hacia el sistema político, sino hacia el sistema electoral”, sostuvo, proponiendo el restablecimiento del voto obligatorio como primera medida. Criticó la postura del gobierno sobre este tema, acusándolo de no querer que más ciudadanos voten: “Le molesta que vote más gente, porque la inmensa mayoría no está de acuerdo con lo que ha hecho este gobierno”.

Rincón concluyó su intervención reiterando que la reforma electoral actual favorece a los partidos grandes y perjudica a los más pequeños, y reafirmó su compromiso con construir un partido que represente verdaderamente a las regiones y sus demandas.

El acuerdo entre Demócratas y el Movimiento Regionalista representa un paso significativo hacia una mayor descentralización política en Chile.