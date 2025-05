MULET PROPONE FAST TRACK LEGISLATIVO PARA PROYECTOS SUSTENTABLES: "NO SE TRATA DE ELIMINAR TRÁMITES, SINO DE APURAR LO QUE HOY NOS ESTÁ FRENANDO"

El diputado y precandidato presidencial Jaime Mulet (Federación Regionalista Verde Social) manifestó su preocupación por la lentitud en la tramitación de permisos para proyectos estratégicos como el desarrollo del hidrógeno verde, especialmente en regiones como Magallanes, donde diversas iniciativas han visto truncado su avance por la excesiva burocracia.

En respuesta a declaraciones del presidente del Banco Central y de organizaciones ligadas al sector energético, Mulet planteó la urgencia de implementar un mecanismo de tramitación acelerada para proyectos que cumplan con criterios de sustentabilidad y participación ciudadana:

"En mi proyecto de gobierno he señalado que todos los proyectos que no tengan problemas ambientales ni sociales deben pasar por un fast track legislativo. No se trata de eliminar trámites, sino de acortar plazos. Los trámites son necesarios, pero no podemos seguir con procesos que se demoran ocho años en instalar un sistema de agua potable rural. Eso es simplemente inaceptable".

El parlamentario subrayó que la falta de eficiencia en la gestión de permisos está afectando directamente el desarrollo productivo y la capacidad del país para captar inversiones sustentables: "Estos proyectos podrían significar un gran ingreso para Chile. No podemos darnos el lujo de perder oportunidades por trabas administrativas".

Además, Mulet insistió en la necesidad de otorgar mayores atribuciones a las regiones, de forma que puedan decidir con mayor autonomía sobre su desarrollo económico y ambiental: "Las regiones deben poder determinar qué se hace y qué no se hace en su territorio, siempre con participación ciudadana. No se trata de imponer, sino de empoderar a los territorios para que lideren su transformación".

El diputado concluyó señalando que uno de los pilares de su propuesta presidencial es la transformación del Estado para que sea más ágil, descentralizado y orientado al desarrollo sustentable: "El país no puede seguir atrapado en un Estado lento que posterga soluciones urgentes. Necesitamos un nuevo pacto entre desarrollo, territorio y democracia. Y eso parte por destrabar lo que hoy está frenando el futuro".

