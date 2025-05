ESTUDIANTES DE LA UMAG APRENDEN SOBRE CERTIFICACIÓN DE COMBUSTIBLES Y PROCESAMIENTO DEL GAS NATURAL

​Con el objetivo de llevar a la realidad los conocimientos que adquieren durante su formación académica, un grupo de estudiantes de la Universidad de Magallanes (UMAG) llegó hasta las instalaciones de Enap en Cabo Negro para conocer los procesos que allí se realizan en dos ámbitos que resultan fundamentales para la región de Magallanes: la certificación de combustibles y el procesamiento del gas natural.



Cada uno de estos procesos fueron abordados en el laboratorio y en planta, respectivamente, en una visita que resultó de gran relevancia para 15 estudiantes de la carrera de Ingeniería en Química y Medio Ambiente.



Diez de las alumnas y alumnos recorrieron planta Cabo Negro, guiados por el jefe de Operaciones, Julio Santos, quien les explicó el funcionamiento de los distintos equipos y la sala de control, desde donde se gestiona la recepción del gas, su fraccionamiento y distribución final. “Estamos casi todos a punto de terminar y empezar nuestra vida laboral, por lo que fue una muy buena oportunidad para visitar la industria, empezar a entender y ver lo que estamos abordando en las aulas”, expresó el estudiante Tomás Barró, quien destacó el rol que cumple Enap en la región. Su opinión fue compartida por su compañera Francisca Obando: “A mí siempre me ha gustado estar en terreno y conocer los procesos que nos enseñan en la universidad porque igual es distinto y uno con esto se entusiasma mucho más con lo que quiere hacer a futuro”, dijo.



Otro grupo de cinco estudiantes hizo un recorrido por el laboratorio Cabo Negro, relevando el impacto que tienen tanto el laboratorio de Refinería Gregorio como el de Cabo Negro, con la certificación de combustibles; y el Laboratorio de Ingeniería de Petróleo, único en Chile, donde se estudia la exploración y producción de hidrocarburos. “Nunca había visitado Cabo Negro, sí las instalaciones de Enap de Gregorio, y me llama la atención que hay muchos análisis que se repiten; conocimos equipos nuevos que no habíamos visto porque son muy pocos a nivel mundial. Todo es muy normalizado, estricto y de análisis perfectos para cumplir con las normas de calidad”, destacó Grace Ojeda, alumna de último año de la carrera.



Para el jefe División Laboratorios Enap Magallanes, Arnoldo Hernández, estas visitas resultan fundamentales para ir consolidando el conocimiento en nuevos profesionales de la región. “Permite retroalimentarnos de la generación de relevo y ellos también viven la experiencia de conocer en directo lo que son nuestros procesos, la importancia que tiene el laboratorio en la región porque acá certificamos todos los combustibles que se utilizan y el gas que se usa para calefaccionar”, precisó, agregando que la visita es parte del Programa Puertas Abiertas de Enap que lidera el área de Comunidades.